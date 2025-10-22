“ประศาสน์” ชี้แจงประชุมคณะกรรมการเขตแดนร่วมไทย–กัมพูชา (JBC) ยังไม่สามารถปิดการประชุมได้ตามกำหนด

เมื่อเวลาประมาณ 21.40 น.วันที่ 22 ต.ค.2568 นายประศาสน์ ประศาสน์วินิจฉัย ในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย–กัมพูชา (JBC) ฝ่ายไทย ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ชี้แจงภายหลังจากการประชุมในวันที่สอง ซึ่งเดิมมีกำหนดจะปิดประชุมในเวลา 16.30 น. แต่ได้ล่วงเลยเวลามาจนถึงเวลา 21:40 น ก็ยังไม่สามารถปิดการประชุมได้

นายประศาสน์ เปิดเผยเพียงสั้นๆ ว่า ขณะนี้ยังไม่สามารถให้รายละเอียดเชิงลึกได้ โดยจะนำข้อมูลทั้งหมดรายงานต่อกระทรวงการต่างประเทศก่อน พร้อมย้ำว่าการหารือในวันนี้เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาระหว่างทั้งสองฝ่าย โดยต่างฝ่ายต่างมีแนวทางและข้อเสนอของตนเอง

นายประศาสน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ประชุมได้มีการหารือถึงการดำเนินงานในประเด็นที่ผ่านมา รวมถึงแนวทางการประสานงานระดับสูงของทั้งสองประเทศ ซึ่งยังมีรายละเอียดในบางหัวข้อที่ต้องใช้เวลาในการพิจารณา และไม่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณะได้ในขณะนี้ พร้อมปฏิเสธที่จะตอบคำถามในเชิงลึกเพิ่มเติม จนกว่าจะได้ข้อสรุปอย่างเป็นทางการภายในค่ำคืนนี้ และจะออกมาพบสื่ออีกครั้ง แต่ก็ยังคงยืนยันว่ารายละเอียดยังไม่สามารถชี้แจงในเชิงลึกได้

ทั้งนี้จะได้มีการแถลงข่าวอีกครั้งหลังจากมีการเซ็นชื่อร่วมกัน โดยจะแถลงข่าวเฉพาะหัวข้อที่ได้ประชุมกันเท่านั้น ส่วนรายละเอียดจะไม่ระบุ เนื่องจากเกรงว่าจะเกิดปัญหาตามมาภายหลังอีก จากนั้น จะเดินทางไปส่งตัวแทนฝ่ายกัมพูชาเดินทางไปยังกรุงไพลิน กัมพูชาก่อน หลังจากนั้น หากสื่อยังต้องการพบหรือสัมภาษณ์ก็พร้อมจะมาให้สัมภาษณ์อีกครั้ง

