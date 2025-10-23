ราคาทองวันนี้ 23 ต.ค.68 เปิดตลาดเช้า ประกาศครั้งแรก ร่วงลงอีก รีบเลย

ราคาทองวันนี้ 23 ต.ค.68 สมาคมค้าทองคำ เปิดตลาดเช้า ประกาศครั้งแรก ร่วงลงต่อเนื่อง อัปเดตล่าสุด เทียบราคาปิดวานนี้ ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 64,200 บาท
ราคาทองคำประจำวันที่ 23 ต.ค.2568 ปรับลดลง 100 บาท เปรียบเทียบกับราคาสุดท้ายของวันที่ 22 ต.ค.ที่ผ่านมา โดยราคาทองรูปพรรณขยับมาอยู่ที่บาทละ 64,200 บาท ตามข้อมูลล่าสุดจากเว็บไซต์ของ สมาคมค้าทองคำ เมื่อเวลา 09.10 น.ที่ผ่านมา
ทองคำแท่งในประเทศ ราคารับซื้ออยู่ที่บาทละ 63,300 บาท ขายออกที่ราคาบาทละ 63,400 บาท ตามประกาศครั้งที่ 1
ขณะที่ ทองรูปพรรณ 96.5 เปอร์เซ็นต์ รับซื้ออยู่ที่บาทละ 62,034.72 บาท ส่วนราคาขายออกอยู่ที่ 64,200 บาท ส่วนราคาทองคำโลก หรือ Gold Spot อยู่ที่ 4,078.00 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์
สรุป ราคาทองวันนี้ 23 ต.ค. 2568
ประกาศครั้งที่ 1
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 63,300 บาท
• ขายออก บาทละ 63,400 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 62,034.72 บาท
• ขายออก บาทละ 64,200 บาท