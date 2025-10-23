ราคาทองวันนี้ 23 ต.ค.68 ประกาศครั้งที่ 6 แล้ว รีบเลย เทียบราคาปิดวานนี้

ราคาทองวันนี้ 23 ต.ค.68 สมาคมค้าทองคำ ประกาศครั้งที่ 6 ขึ้นรัว ๆ หลังร่วงแรง รับตัดสินใจ เทียบราคาปิดวานนี้ โดยทองรูปพรรณขายออกบาทละ 64,450 บาท
ราคาทองคำประจำวันที่ 23 ต.ค.2568 ปรับขึ้น 50 บาท เปรียบเทียบกับราคาสุดท้ายของวันที่ 22 ต.ค.ที่ผ่านมา โดยทองรูปพรรณขายออกบาทละ 64,450 บาท อ้างอิงข้อมูลล่าสุดจาก สมาคมค้าทองคำ ที่เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ เมื่อเวลา 10.25 น.ที่ผ่านมา
ทองคำแท่ง 96.5 เปอร์เซ็นต์ ในประเทศ รับซื้ออยู่ที่บาทละ 63,550 บาท ขายออกที่ราคาบาทละ 63,650 บาท ตามประกาศครั้งที่ 3 ของวันนี้
ขณะที่ ทองรูปพรรณ 96.5 เปอร์เซ็นต์ รับซื้ออยู่ที่บาทละ 62,277.28 บาท ขายออกที่ราคา 64,450 บาท ส่วนราคาทองคำโลก หรือ Gold Spot อยู่ที่ 4,100.00 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์
สรุป ราคาทองวันนี้ 23 ต.ค.2568
ประกาศครั้งที่ 6
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 63,550 บาท
• ขายออก บาทละ 63,650 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 62,277.28 บาท
• ขายออก บาทละ 64,450 บาท
ประกาศครั้งที่ 5
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 63,500 บาท
• ขายออก บาทละ 63,600 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 62,231.80 บาท
• ขายออก บาทละ 64,400 บาท
ประกาศครั้งที่ 4
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 63,450 บาท
• ขายออก บาทละ 63,550 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 62,186.32 บาท
• ขายออก บาทละ 64,350 บาท
ประกาศครั้งที่ 3
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 63,400 บาท
• ขายออก บาทละ 63,500 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 62,125.68 บาท
• ขายออก บาทละ 64,300 บาท
ประกาศครั้งที่ 2
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 63,350 บาท
• ขายออก บาทละ 63,450 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 62,080.2 บาท
• ขายออก บาทละ 64,250 บาท
ประกาศครั้งที่ 1
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 63,300 บาท
• ขายออก บาทละ 63,400 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 62,034.72 บาท
• ขายออก บาทละ 64,200 บาท