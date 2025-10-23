จับแล้ว 1 ใน 3 แก๊งอ้างเป็นตำรวจ เช่ารถวิ่งราวทรัพย์ชาวจีน เร่งขายผลถึงเต็นท์รถ เผย รู้ตัวหมดแล้วเป็นใครบ้าง ตามล่าอีก 2 คนที่ยังหลบหนี
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 23 ต.ค.2568 ที่ห้องประชุม สน.ห้วยขวาง พ.ต.อ.ประสพโชค เอี่ยมพินิจ ผกก.สน.ห้วยขวาง พร้อมด้วย พ.ต.ท.รุจิภาส ถิระอมรบุญ รองผกก.สส.สน.ห้วยขวาง, พ.ต.ท.ชานนท์ ทองเกษม รองผกก.(สอบสวน) สน.ห้วยขวาง, พ.ต.ท.ชนภัทร สุขสวัสดิ์ สว.สส.สน.ห้วยขวาง และ พ.ต.ต.ชิษณุพงษ์ ไค่นุ่นสิงห์ สว.สส.สน.ห้วยขวาง
ประชุมติดตามความคืบหน้ากรณีคนร้าย 3 คน ร่วมกันวิ่งราวทรัพย์ชาวจีน ใต้สะพานลอย หน้าโรงแรมแห่งหนึ่ง ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 22 ต.ค.ที่ผ่านมา
พ.ต.อ.ประสพโชค เปิดเผยก่อนการประชุมว่า เบื้องต้นขณะนี้สามารถจับกุมคนร้ายที่ร่วมก่อเหตุดังกล่าวได้ 1 คน พร้อมกับรถของกลางที่อยู่ในพื้นที่เกิดเหตุ ส่วนอีก 2 คนอยู่ระหว่างขยายผล ซึ่งหลังเกิดเหตุทางชุดสืบสวน สน.ห้วยขวาง ได้เร่งติดตามคนร้ายที่ก่อเหตุดังกล่าว กระทั่งประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจพื้นที่ สภ.หนองขาม จ.ชลบุรี ติดตัวตามผู้ต้องหาดังกล่าว โดยตลอดทั้งคืนซักถามขยายผล เพื่อเร่งจับกุมกลุ่มคนร้ายอีก 2 คน
จากการสอบสวน 1 ใน 3 ผู้ต้องหาก่อเหตุให้การปฏิเสธ แต่รับในข้อเท็จจริงบางส่วน แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ ผู้สื่อข่าวถามว่า ผู้ต้องหาที่ถูกจับได้ทำหน้าที่ขับรถหรือไม่ ขอสงวนไว้ก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ต้องหานำข้อมูลการสืบสวนมาใช้เป็นประโยชน์
แต่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ห้วยขวาง ได้มีมีการประสานข้อมูลให้ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองตรวจสอบพบว่าอยู่ประเทศไทยเกินกว่ากำหนด และตำรวจตรวจคนเข้าเมืองให้เฝ้าระวังผู้ร่วมก่อเหตุชาวต่างชาติไว้แล้ว
จากคำให้การผู้เสียหายมาด้วยกันทั้งหมด 3 คน ภายในรถแต่ละคนคนละสัญชาติ ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขณะยังไม่มีข้อมูลบ่งชี้ว่ามีการวางแผนมาก่อนแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม ชุดสืบสวน สน.ห้วยขวาง ได้ขยายผลการตรวจสอบถึงเต็นท์รถแห่งหนึ่ง จ.ชลบุรี นำรถดังกล่าวมาให้เช่าจนทราบชื่อผู้เช่ารถทั้งหมดแล้ว
จากการตรวจสอบรถยนต์ไม่พบของกลางเป็นเงินดอลลาร์ฮ่องกง ทั้งนี้ พฤติการณ์เท่าที่รวบรวมพยานหลักฐานยังคงเป็นการร่วมกันวิ่งราวทรัพย์ ถ้ามีการใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็นจะใช้กำลังประทุษร้ายจะใช้กำลัง ก็จะดำเนินการแจ้งข้อหาร่วมกันปล้นทรัพย์ต่อไป
ขณะที่ มีรายงานข่าวแจ้งว่า ผู้ต้องหาดังกล่าวที่ถูกจับกุม 1 รายนั้น เป็นชาย อายุ 42 ปี สัญชาติแอฟริกาใต้ พร้อมของกลางเป็นรถยนต์ ยี่ห้อเอ็มจี รุ่น ZS สีขาว ทะเบียน กรุงเทพมหานคร