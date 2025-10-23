กันสาดอาคาร ร่วงหล่นลงมา ทับรถ จยย. เคราะห์ดีไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บเขตยานนาวาเร่งตรวจสอบ

เมื่อวันที่ 23 ต.ค. สำนักงานเขตยานนาวา รายงานว่า นายอิทธิพล อิงประสาร ผู้อำนวยการเขตยานนาวา พร้อมผู้ช่วยฯ สลิลทิพย์ ฝอยทับทิม ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต นางสาวสุชัญญา กัจฉัปนันทน์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ ฝ่ายโยธา และฝ่ายปกครอง

ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีรับแจ้งเหตุกันสาดอาคาร ที่ตั้งอยู่บริเวณแยกถนนสาธุประดิษฐ์ตัดถนนพระรามที่ 3 ร่วงหล่น จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็นอาคารสูง 4 ชั้น กันสาดและป้ายโฆษณาที่อยู่บริเวณกันสาดชั้นที่ 1 ร่วงหล่นลงมาทับรถจักรยานยนต์ ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต

อย่างไรก็ตามเพื่อความปลอดภัยของประชาชน ได้มีการปิดกั้นพื้นที่เพื่อความปลอดภัยและเข้าดำเนินการตรวจสอบโครงสร้างอาคารโดยฝ่ายโยธา สำนักงานเขตยานนาวา ในการนี้ เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยยานนาวา สถานีดับเพลิงและกู้ภัยถนนจันทน์ และการไฟฟ้านครหลวงเขตยานนาวา ร่วมลงพื้นที่

ทั้งนี้ สำนักงานเขตยานนาวา ขอความร่วมมือเจ้าของอาคารและผู้ประกอบการตรวจสอบความมั่นคงของสิ่งปลูกสร้าง ป้ายโฆษณา และกันสาดอย่างสม่ำเสมอเพื่อความปลอดภัยในพื้นที่เขต

