จับแล้ว “มอส” เจ้าหนี้โหด สั่งลูกหนี้โดดคลอง ก่อนจมน้ำดับสลด เปิดคำให้การ อ้างเป็นเพื่อนกัน แค่แหย่กันเล่นบ้าง ตำรวจแจ้งข้อหาหนัก
เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 23 ต.ค.2568 พ.ต.อ.อธิเมศร์ ไชยศรัญวิชญ์ ผกก.สภ.คลองหลวง พร้อมด้วย พ.ต.ท.ฉลาด หอมเงิน รองผกก.สภ.คลองหลวง และ พ.ต.ท.ธนุส วิสุทธาภรณ์ สว.สส.สภ.คลองหลวง นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวน สภ.คลองหลวง ร่วมกันจับกุม นายศิริศักดิ์ หรือ มอส (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 44 ปี พร้อมเสื้อยืดสีขาวใส่ในวันเกิดเหตุ 1 ตัว รองเท้าแตะ 1 คู่ โดยจับกุมได้ที่สวนสาธารณะหมู่บ้านแห่งหนึ่ง
พ.ต.อ.อธิเมศร์ กล่าวว่า จากกรณี ร.ต.ท.ธนกร โมรา ร้อยเวรสอบสวนสภ.คลองหลวง รับแจ้งเหตุคนกระโดดน้ำและจมเสียชีวิตในคลองหลังซอยคลองหลวง 48 ม.5 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยเพื่อนบอกว่ามีคนชื่อ “มอส” สั่งให้นายมืดกระโดดน้ำเสียชีวิต
ต่อมาทราบชื่อผู้เสียชีวิตคือ นายวันชิด (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 33 ปี และพบนายธันวา (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 29 ปี ซึ่งเป็นพยานในที่เกิดเหตุ จากการสืบสวนสอบสวนนั้นมีนายศิริศักดิ์ หรือ มอส ผู้ต้องหา ที่รู้จักกับพยานและผู้ตายเป็นอย่างดี โดยมีการทวงเงินค่ายาเสพติดและค่าโทรศัพท์
ซึ่งบริเวณที่เกิดเหตุอยู่ใกล้คลอง ทางผู้ต้องหาได้มีการสั่งให้ผู้เสียชีวิตกระโดดน้ำไป ซึ่งผู้ต้องหาบอกกับผู้ตายกระโดดน้ำไป ตังค์ก็จะได้หายไป ซึ่งขณะนั้นทางสืบสวนได้ทราบว่าทั้ง 3 คนได้มีการเสพยาเสพติดกันมาก่อน และผู้ตายก็อยู่ในภาวะที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้เป็นอย่างดี
และทางผู้ตายกระโดดลงไปในน้ำที่กำลังเชี่ยว ซึ่งพยานเป็นคนบอกเองและพยานก็ว่ายน้ำลงไปด้วย ซึ่งทางผู้ต้องหายังพูดว่า ก็ปล่อยให้มันตายไป ซึ่งพฤติการณ์นี้ก็แสดงให้เห็นว่าสามารถที่จะลงไปช่วยผู้เสียชีวิตได้แต่ไม่ช่วย จึงเป็นเหตุให้ผู้ที่กระโดดน้ำเสียชีวิต
จากการตรวจสอบประวัติทั้ง 3 คนแล้วพบว่ายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดตลอด เบื้องต้นแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการใดไม่กระทำการใดหรือยินยอมต่อสิ่งใดให้เกิดความกลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน
สอบถาม นายศิริศักดิ์ กล่าวว่า เป็นคนบังคับให้นายมืดกระโดดลงคลองหรือไม่ ซึ่งเจ้าตัวปฏิเสธทันที โดยกล่าวว่า “เปล่าครับ” พร้อมยอมรับว่า ก่อนเกิดเหตุมีปากเสียงกันจริง แต่เป็นเรื่องที่นายมืดยืมเงินจำนวน 500 บาทแล้วไม่คืน ยืนยันว่าเป็นการยืมเงินธรรมดา ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการติดค้างค่ายาเสพติด
หลังจากนายมืดกระโดดลงไปในคลอง ตนเห็นท่าไม่ดีก็พยายามจะเข้าไปช่วย ยืนยันว่าความสัมพันธ์ระหว่างตนกับผู้ตายเป็นเพื่อนกัน แค่แหย่กันเล่นบ้าง ไม่มีการทะเลาะรุนแรงหรือทำร้ายร่างกายก่อนเกิดเหตุแน่นอน