ธนาคารกรุงไทย ประกาศยุติให้บริการแอปพลิเคชัน "เป๋าตุง"

วันที่ 24 ต.ค.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนาคารกรุงไทย ประกาศผ่านเว็บไซต์ “ธนาคารกรุงไทย” ระบุว่า ธนาคารขอแจ้งให้ท่านทราบว่าแอปพลิเคชัน “เป๋าตุง” จะยุติการให้บริการในเร็ว ๆ นี้ ท่านจะไม่สามารถเข้าใช้งานระบบหรือติดต่อทำรายการผ่านแอปพลิเคชันได้อีกต่อไป

เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกรรมและรับชำระเงินได้อย่างต่อเนื่อง ลูกค้าธนาคารมีความสะดวก ปลอดภัย และทันสมัยในการใช้งานมากกว่าเดิม

ขอให้ท่านทำการย้ายไปใช้งานแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” แทนในทันที โดยท่านสามารถดำเนินการย้ายไปใช้งานได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

หากมีข้อสงสัยท่านสามารถติดต่อสาขาใกล้บ้านหรือสอบถามโทร 02-111-1111 ขออภัยในความไม่สะดวก และขอขอบคุณที่ให้การสนับสนุน “เป๋าตุง” ด้วยดีเสมอมา

