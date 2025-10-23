ธนาคารกรุงไทย ประกาศยุติให้บริการแอปพลิเคชัน “เป๋าตุง” แนะลูกค้าย้ายไปใช้งานแอปฯ “ถุงเงิน” แทนในทันทีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เผยช่องทางติดต่อหากมีข้อสงสัย
วันที่ 24 ต.ค.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนาคารกรุงไทย ประกาศผ่านเว็บไซต์ “ธนาคารกรุงไทย” ระบุว่า ธนาคารขอแจ้งให้ท่านทราบว่าแอปพลิเคชัน “เป๋าตุง” จะยุติการให้บริการในเร็ว ๆ นี้ ท่านจะไม่สามารถเข้าใช้งานระบบหรือติดต่อทำรายการผ่านแอปพลิเคชันได้อีกต่อไป
เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกรรมและรับชำระเงินได้อย่างต่อเนื่อง ลูกค้าธนาคารมีความสะดวก ปลอดภัย และทันสมัยในการใช้งานมากกว่าเดิม
ขอให้ท่านทำการย้ายไปใช้งานแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” แทนในทันที โดยท่านสามารถดำเนินการย้ายไปใช้งานได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
หากมีข้อสงสัยท่านสามารถติดต่อสาขาใกล้บ้านหรือสอบถามโทร 02-111-1111 ขออภัยในความไม่สะดวก และขอขอบคุณที่ให้การสนับสนุน “เป๋าตุง” ด้วยดีเสมอมา