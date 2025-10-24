ราคาทองวันนี้ 24 ต.ค.68 ประกาศครั้งแรก ดีดขึ้น เทียบราคาปิดวานนี้

ราคาทองวันนี้ 24 ต.ค.68 สมาคมค้าทองคำ ประกาศครั้งแรก ดีดขึ้น ใครสนรีบตัดสินใจ เทียบราคาปิดวันที่ 23 ต.ค.ที่ผ่านมา ทองรูปพรรณขายออกบาทะ 64,800 บาท
ราคาทองคำประจำวันที่ 23 ต.ค.2568 ปรับเพิ่มขึ้น 50 บาท เปรียบเทียบกับราคาปิดของวันที่ 23 ต.ค.ที่ผ่านมา โดยทองรูปพรรณขายออกบาทละ 64,800 บาท ตามข้อมูลล่าสุดจากเว็บไซต์ของ สมาคมค้าทองคำ เมื่อเวลา 09.06 น.ที่ผ่านมา
ทองคำแท่ง 96.5 เปอร์เซ็นต์ ในประเทศ รับซื้ออยู่ที่บาทละ 63,900 บาท ขายออกที่ราคาบาทละ 64,000 บาท ตามประกาศครั้งที่ 1
ขณะที่ ทองรูปพรรณ 96.5 เปอร์เซ็นต์ รับซื้ออยู่ที่บาทละ 62,625.96 บาท ขายออกที่ราคา 64,800 บาท ขณะที่ราคาทองคำตลาดโลก (Gold Spot) อยู่ที่ 4,119.00 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์
สรุป ราคาทองวันนี้ 24 ต.ค.2568
ประกาศครั้งที่ 1
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 63,900 บาท
• ขายออก บาทละ 64,000 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 62,625.96 บาท
• ขายออก บาทละ 64,800 บาท