‘ไอซ์ รักชนก’ บุกถาม ‘กัน จอมพลัง’ ทำไมโกหกประชาชน ไม่สนิท ‘ธรรมนัส’ เพื่อเปลี่ยนประเด็น อย่าดูถูกประชาชน ประชาชนเขาดูออก
เมื่อวันที่ 24 ต.ค.68 ที่โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น ชั้น 2 นายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ หรือ กัน จอมพลัง แถลงเรื่องเงินบริจาคของมูลนิธิกัน จอมพลังช่วยสู้ โดยมี น.ส.รักชนก ศรีนอก ส.ส.พรรคประชาชน มาร่วมรับฟังการแถลงข่าวด้วย
โดย ไอซ์ รักชนก ถามว่า ทำไมต้องโกหกออกสื่อว่า ไม่สนิทร.อ.ธรรมนัส เพราะพฤติกรรมที่ผ่านมา ก็สนิทสนมจนมีวันนี้ แล้วการไปออกงานกระทรวงเกษตร และพรรคกล้าธรรม ทำไมต้องโกหกกับพี่น้องประชาชน เพื่อเบี่ยงเบนประเด็น
กัน จอมพลัง กล่าวว่า “ผมบอกในรายการว่าผมสนิท กับคนที่ช่วยสังคมก็บอกว่าสนิทประมาณนี้ ผมไม่รู้ว่าสนิทของคุณไอซ์ ต้องสนิทประมาณไหน ผมก็สนิทกับคนอื่นๆแบบนี้ อย่างส.ก.พรรคประชาชน ก็สนิท ผมก็สนิทกับทุกคนแบบนี้เช่นเดียวกัน ถ้าคุณไอซ์ มองว่าผมช่วยพี่น้อง กลายเป็นการหาเสียง ผมก็ช่วยพรรคประชาชน ช่วยส.ก. อย่างนี้ก็หาเสียงเหรอ”
ไอซ์ กล่าวว่า สิ่งที่คุณกันพูด อย่าดูถูกประชาชน ประชาชนเขาดูออก เงินที่สนับสนุนคุณกัน เป็นเครื่องมือให้พรรคกล้าธรรม และคุณธรรมนัส หรือไม่ เหมือนเขาโอนสนับสนุนคุณกัน แต่ปลายทางคือการสนับสนุนคุณธรรมนัส คำถามคือทำไมไม่พูดกับประชาชนอย่างตรงไปตรงมา ทำไมเบี่ยงเบนประเด็นว่าสนิทเท่ากับคนอื่นๆ ทำไมต้องโกหก การสนิทคุณธรรมนัส ไม่เป็นประโยชน์กับคุณกันแล้วเหรอ
กัน กล่าวว่า ผมก็บอกว่าผมสนิท แต่ผมไม่ได้เป็นเครื่องมือทางการเมืองให้ใคร อย่างผมสนิทกับคนของพรรคประชาชน ช่วยเรื่องสแกมเมอร์ที่ผ่านมา
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กัน จอมพลัง เปิดมือถือจะปิดคลิป ไอซ์ถามกลับว่า เปิดคลิปที่โจมตีคุณโรมได้ เรื่องวงจรปิด กล่าวหาทางการเมือง ถึงถามว่าคุณกันจะเอาคะแนนนิยมตัวเองไปโจมตีใครทางการเมืองหรือไม่ และสนับสนุนพรรคการเมืองใดหรือไม่ คุณกันจะตอบให้สวยหรูยังไงก็ได้ แต่การกระทำมันไม่ตรงกับคำพูด
กัน กล่าวว่า ตอนนี้การเมืองมาโจมตีผมหรือเปล่า ผมก็พร้อมเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบ แต่วันนี้สิ่งที่เกิดขึ้น มีนักการเมืองมายุ่งกับผม อย่างรังสิมันต์ โรม คุยกับเรื่องไอซ์ แท็กมาช่วยสแกมเมอร์ ก็บอกจะทำ ถ้าผมไม่ยินดีช่วยเหลือพรรคประชาชน พร้อมเปิดแชท ที่ส.ก.ประชาชน ขอให้ช่วย ผมก็ช่วย แต่ก็อยากได้คนที่จริงจัง ถ้าได้คนไม่จริงจัง ก็เสียเวลาเปล่า
ส่วนของโรม ผมไม่ได้โจมตี แต่สะท้อนความจริง เขาบอกให้ติดวงจรปิด ผมไม่ได้เรียกร้องให้เอาเงินคุณโรมมาทำ แต่บอกว่าโรม เรียกร้อง ทหาร บอกไม่มีฟีดแบ๊ก ผมก็ทำให้ประชาชนเขาไม่มองหรอกว่าฝ่ายค้านหรือรัฐบาล แต่คนพูดแล้วก็ต้องทำ ผมก็ยินดีให้ความช่วยเหลือ แต่คุณไอซ์ อาจมองว่าผมโจมตี โกหกประชาชน แต่ก็เรื่องจริงว่ามูลนิธิกันจอมพลังเป็นคนติด
กัน กล่าวว่า ผมไม่เคยใส่เสื้อพรรคคุณธรรมนัส เวลาไปเวที ก็งานปีใหม่ ลงเล่นการเมืองคนชวนผมเยอะมาก ผมยังไม่ไปเลย ผมไม่รู้หรอกว่าความนิยมผมสูงสุด แล้วผมทำไง ผมควรเลิกเหรอ ชาวบ้านบอกการกระทำผมดี แล้วกลัวว่าไปทำการเมืองให้ฝั่งนั้นดีฝั่งนั้นไม่ดี ถ้าเป็นงั้นผมก็ต้องเลิกถึงจะจบ วันนี้จากใจผมช้ำมาก