กัน จอมพลัง ไม่คิดจะมีปัญหาแบบนี้ เตรียมนั่งประธานมูลนิธิกัน จอมพลัง ช่วยสู้ เปลี่ยนไม่ให้มูลนิธิธรรมนัสแล้ว ลั่น พร้อมควักเงินส่วนตัวคืน บอสณวัฒน์
วันที่ 24 ต.ค.2568 ที่โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชัน นายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ หรือ กัน จอมพลัง พร้อมด้วย ประธานมูลนิธิกัน จอมพลัง ช่วยสู้ และ ฝ่ายบัญชีของมูลนิธิ ร่วมกันแถลงข่าวชี้แจงกรณีเงินบริจาคของมูลนิธิกัน จอมพลัง ช่วยสู้ ทั้งนี้ ไอซ์ น.ส.รักชนก ศรีนอก สส.กทม. พรรคประชาชน ได้เดินทางมาร่วมรับฟังการแถลงครั้งนี้ด้วย
นายกัณฐัศว์ กล่าวว่า เราไม่คิดว่ามันจะมีปัญหาแบบนี้ แต่วันนี้พอเรื่องมันเกิด อาจจะทำให้หลายคนรู้สึกไม่สบายใจ มีคนไปบิดข่าวจนมันคลาดเคลื่อน ยืนยันว่ามูลนิธิที่เราทำกัน ไม่ได้มีเจตนาว่าเราทำวันนี้จะต้องเอาเงินไปให้ใคร โดยที่ทุกวันนี้ก็ยังไม่มีเงินไปถึงใครเลย ไปถึงมูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า เอาชัด ๆ เลย
ดังนั้น เพื่อความสบายใจของทุก ๆ ท่าน วันนั้นตนอาจจะคิดน้อย ไม่คิดว่าเราจะมาถึงตรงนี้ขนาดนี้ ซึ่งเราได้พูดคุยกันแล้วและได้ประสานไปยังมูลนิธิที่มีความมั่นคงมาก ๆ แห่งหนึ่ง เราจะเปลี่ยนในข้อบังคับ 39
ซึ่งวันนี้บอกตรง ๆ ว่าตนไม่อยากนำชื่อของมูลนิธินั้นออกมาพูดตรงนี้ เพราะการที่เราเอาออกมาพูดเดี๋ยวหาว่าเราไปโหนเขา หรือเอาชื่อเขามาใช้ในเวลาที่เรามีปัญหา หลังจากนี้ตนเชื่อว่าทุกคนจะสามารถตรวจสอบได้ว่าเราเปลี่ยนไปที่มูลนิธิใด แต่ตนเชื่อว่าเป็นมูลนิธิที่ดี ทำศักยภาพใหญ่มากและมีความมั่นคงมาก ๆ
ผู้สื่อข่าวถามว่า ทำไม กัน จอมพลัง ถึงไม่เป็นประธานมูลนิธิด้วยตนเอง นายกัณฐัศว์ กล่าวว่า วันแรกที่ตั้งมูลนิธิ ในมุมมองของตนคิดว่าจะตั้งมูลนิธิชื่อ กัน จอมพลัง เพื่อที่ว่าวันใดวันหนึ่งที่ตนทำงานอยู่แบบนี้ ตนไม่อยู่บนโลกนี้แล้ว เสียชีวิตไป ชื่อของกัน จอมพลัง ก็จะสามารถช่วยคนต่อไปได้ เจตนารมณ์ที่มูลนิธิจริง ๆ ส่วนหนึ่งเป็นแบบนี้
อีกเรื่องหนึ่ง ในมุมที่ตนไม่ได้มานั่งมีอำนาจหรือควบคุมต่าง ๆ มันจะเป็นความโปร่งใส ตนมองว่ามันจะเป็นความโปร่งใส อาจจะคิดต่างจากหลาย ๆ คนที่คิดว่าตนไม่นั่งเป็นประธานไม่โปร่งใส
“วันนี้หลายท่านอยากให้ผมนั่ง มีโจทก์ ผมก็บอกเลยว่า เดี๋ยวผมจะมานั่งเอง ถ้าเราไม่โปร่งใส ถ้าคิดว่าเราไม่โปร่งใส เดี๋ยวผมมานั่งเอง ไม่ใช่ว่า ประธานอี๊ฟไม่เก่ง น้องเขาเป็นคนเก่งมาก ศักยภาพเขาสูงมาก ตัวเขาเองถึงได้มานั่งในจุดที่เขาเป็นประธานในการควบคุมตรงนี้ หลายท่านอาจจะมองในมุมของความไม่สบายใจ ไม่ใช่ปัญหา เดี๋ยวผมมานั่งเองครับ” นายกัณฐัศว์ กล่าวว่า
ถามต่อว่า กรณีที่ ณวัฒน์ อิสรไกรศีล กรณีนี้ไม่มีความโปร่งใส ไม่มีการบอกเบื้องหลัง เขาจะสามารถขอเงินที่บริจาคไปคืนได้หรือไม่ เพราะคนที่บริจาคให้ไม่ทราบว่าเบื้องหลังไม่มีการชี้แจงให้ครบ ทำให้เชื่อว่าเป็นของกัน จอมพลัง แนวทางจะเป็นอย่างไร
นายกัณฐัศว์ กล่าวว่า ในส่วนของคุณณวัฒน์ ตนเชื่อว่าบริจาคมานานแล้ว ซึ่งตนเชื่อว่าของพี่ณวัฒน์คงเอาไปทำเป็นถนนแล้ว จริง ๆ เอางี้ ของพี่ณวัฒน์ส่วนตัวของตนเชื่อว่า ถ้าพูดออกไปเดี๋ยวก็จะมีหลายท่านฉันได้ฉันไม่ได้ ถ้าพี่รู้สึกไม่โอเค เดี๋ยวตนจะนำเงินส่วนตัวของตนจ่ายให้พี่ณวัฒน์เอง ถือว่าเป็นการรับผิดชอบ
แต่ตนต้องบอกอย่างนี้ หลายท่านจะบอกว่าฉันได้ฉันไม่ได้ ตนก็ไม่ได้มีเงินเยอะแยะมากมาย ตนมาช่วยทุกวันนี้ไม่เคยได้เงินจากมูลนิธิเลย เงินเดือนก็ไม่มี ตัวของประธานก็ไม่มี กรรมการทุกคนก็ไม่มี ซึ่งถ้าพี่ณวัฒน์มีความสบายใจแบบนั้น ตนก็ยินดี ถ้าตนหมดเงินเมื่อไรก็จะบอกทุกคนว่าตามนั้น
ถามว่า จากข้อบังคับมูลนิธิที่ 39 ทำไมถึงเลือกใส่ชื่อของมูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า ประธานมูลนิธิกันฯ กล่าวว่า ส่วนตัวไม่รู้จักกับ.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรมว.เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม (กธ.) รู้จะเพียงในฐานะนักการเมืองหลายสมัย เป็นรองนายกรัฐมนตรี แต่เพียงเท่านั้น เราก็คิดว่า ร.อ.ธรรมนัสก็คงไม่รู้จักตนเหมือนกัน
แต่ถามว่าทำไม ณ วันนั้นตนถึงยอมที่จะเป็นชื่อนี้มา ตอนนั้นตนก็เป็นอาสาสมัครทั่วไปที่ทำงานกับภาคส่วนต่าง ๆ ก็ไม่ได้รู้จักใครเป็นการส่วนตัว พอได้พูดคุยกัน ทางนายกัณฐัศว์ก็เป็นเหมือนผู้ก่อตั้งคนหนึ่ง แต่ ณ วันนั้นด้วยอะไรหลาย ๆ อย่างเขาเป็นคนคุณภาพอยู่แล้ว แต่เราคุยกันในเรื่องของเหมาะสมมั้ยหรือไม่เหมาะสมตามเขาตอบไป
ตนเชื่อว่า จากข้อบังคับของเขาและวัตถุประสงค์ของมูลนิธินั้นก็ค่อนข้างจะมีความสอดคล้องกับทางมูลนิธิเรา เรียกว่าวัตถุประสงค์ค่อนข้างเหมือนกัน ก็เลยคิดว่าวันหนึ่งหากมีการเลิกไปเขาก็จะสามารถสานต่อนโยบายและภารกิจตามกฎหมายได้ทันที ไม่ตกไปเป็นของส่วนอื่นอย่างไร ซึ่งทั้งหมดเป็นการตัดสินใจร่วมกันทั้งทางคณะกรรมการและนายกัณฐัศว์