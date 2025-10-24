ด่วน! อนุทิน ลงนามถอนสัญชาติไทย ‘ลียง พัด’ สว.กัมพูชา คาด เอี่ยวสแกมเมอร์ – คอลเซ็นเตอร์ หลัง ปปง.อายัดทรัพย์ในไทย 70 ล้าน

วันที่ 24 ต.ค. 2568 นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ลงนามในประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องถอนสัญชาติไทย โดยเนื้อหาระบุว่า

ด้วยปรากฏว่า นายพัด สุภาภา หรือลียง พัด บุคคลสัญชาติไทย ซึ่งได้รับสัญชาติไทย โดยการแปลงสัญชาติมีพฤติการณ์ยังคงใช้สัญชาติกัมพูชา ประกอบกับได้รับรายงานข้อมูลจากสำนักงาน ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ที่แสดงว่า มีพฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับกลุ่มบุคคลที่ฉ้อโกงประชาชน

จนถูกสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างชาติแห่งสหรัฐอเมริกา คว่ำบาตร เนื่องจากมีลักษณะพิเศษในการถูกอายัดทรัพย์สินเพราะเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์และหลอกลวงไซเบอร์ เห็นว่าพฤติกรรมของบุคคลดังกล่าวนั้นเป็นการกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงหรือขัดประโยชน์ต่อรัฐ และขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน อยู่ในข่ายถูกถอนสัญชาติไทยได้

ตามมาตรา 19 (2) (3) (4) แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 และหากปล่อยไว้เนิ่นช้าออกไปจะก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อประชาชนและสาธารณะได้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 19 วรรคหนึ่ง
แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 ให้ถอนสัญชาติไทยของนายพัด สุภาภา หรือลียง พัด

จึงประกาศมาให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2568

ทั้งนี้ นาย ลียง พัด เป็น สว.ของกัมพูชา ได้ถือสัญชาติไทยด้วย โดยมีชื่ออยู่ในเครือข่ายสแกมเมอร์ คาดว่า มีความเกี่ยวข้องกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ล่าสุด ปปง.อายัดทรัพย์ที่อยู่ในประเทศไทยกว่า 70 ล้านบาท

