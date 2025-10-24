จับ 2 หนุ่มสาวอิหร่าน ทำทีขอดูเงินดอลลาร์ ชาวอินเดียกลางห้างดัง แล้วฉกเงิน 1,600 ดอลลาร์สหรัฐ เหยื่อเรียกรปภ.จับส่งร้อยเวรดำเนินคดี
เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 24 ต.ค.68 พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พล.ต.ต.พัลลภ แอร่มหล้า รองผบช.น.ดูแลงานสืบสวน พล.ต.ต.ชัยกฤต โพธิ์อ๊ะ ผบก.น.6 พ.ต.อ.นริศ ปรารถนาพร ผบก.น.6 พ.ต.อ.กิตติพงศ์ พันธ์ศรี รองผบก.น.6 รรท.ผกก.สน.ปทุมวัน สั่งการให้ สายตรวจสน.ปทุมวัน ร่วมกันจับกุม นายโมสตาฟา อายุ 41 ปี สัญชาติ อิหร่าน น.ส.มาร์ซีห์ อายุ 36 ปี สัญชาติ อิหร่าน
พร้อมของกลาง ธนบัตรเงินต่างชาติ สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ 16 ใบ มูลค่า 100 ดอลล่า รวม 1,600 ดอลลาร์สหรัฐ มูลค่า 52,480 บาท กระเป๋าสะพายข้าง สีดำ จำนวน 1 ใบ จับกุมได้ที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 23 ต.ค. เวลา 19.40 น.ที่ผ่านมา
ภายหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดรับตัวได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุสถานีตำรวจนครบาลปทุมวัน ว่ามีชายหญิงชาวต่างชาติ จำนวน 2 ราย เข้ามาบริเวณห้าง โดยมีพฤติการณ์ต้องสงสัยว่าเป็นบุคคลที่เข้ามาก่อเหตุ วิ่งราวทรัพย์ทำเป็นขอดูเงินดอลลาร์สหรัฐกับผู้เสียหายที่มาใช้บริการในห้าง
เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดรับตัวเดินทางไปตรวจสอบ พบ 1.นายโมสตาฟา อายุ 41 ปี สัญชาติ อิหร่าน และ น.ส.มาร์ซีห์ อายุ 36 ปี สัญชาติ อิหร่าน และมีผู้เสียหายอายุ 46 ปี สัญชาติ อินเดีย ผู้จับกุมผู้ต้องหาทั้ง 2 ราย
จากการสอบถามผู้เสียหายแจ้งว่าผู้ถูกจับทั้ง 2 ราย ทำทีเดินมาทักทายพูดคุยและขอดูเงินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ภายหลังจากดูเงิน ผู้เสียหายหยิบเงินดอลลาร์สหรัฐส่งให้ดู หลังจากนั้นผู้ก่อเหตุทั้ง 2 ราย คืนเงินดอลลาร์สหรัฐให้ผู้เสียหาย แล้วรีบเดินหลบไป
ทันใดนั้นผู้เสียหายตรวจสอบปรากฏว่าเงินดอลลาร์สหรัฐของตนหายไปจำนวน 1,600 ดอลลาร์สหรัฐ ผู้เสียหายจึงรีบเดินติดตามผู้ถูกจับทั้ง 2 ราย จนมาถึงบริเวณชั้น 1 ของห้าง เรียกให้หยุด ผู้เสียหายจึงแจ้งให้ผู้ถูกจับทั้ง 2 รายทราบว่า ผู้ถูกจับเอาเงินของตนไป ให้เอาเงินดอลลาร์สหรัฐของตนคืนมา
หลังจากนั้นนายโมสตาฟา หยิบเงิน จำนวน 1,600 ดอลลาร์สหรัฐ ของผู้เสียหาย ซึ่งตรงตามที่ผู้เสียหายยืนยันว่า ทั้ง 2 ราย เอาไปก่อนหน้า โดยซุกซ่อนไว้ในกระเป๋าสะพายสีดำ ที่สะพายติดตัวมาขณะก่อเหตุ และพยายามเดินหลบหนี ผู้เสียหาย จึงเรียกให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมาช่วยควบคุมตัว
หลังจากนั้นเรียกเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดรับตัวมา จากการสอบถามผู้ถูกจับทั้ง 2 ราย ว่ากระทำดังกล่าวตามที่ ผู้เสียหายกล่าวมาหรือไม่ ผู้ถูกจับทั้ง 2 ราย ให้การปฏิเสธ เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดรับตัว จึงแจ้งข้อกล่าวหาว่าการกระทำดังกล่าวเป็นความผิดฐาน “ร่วมกันวิ่งราวทรัพย์” ก่อนนำตัวผู้ถูกจับพร้อมของกลางมานำส่งพนักงานสอบสวน สน.ปทุมวัน ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป