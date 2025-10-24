ก.ร.ตร.มีมติชี้มูลผิดวินัย พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล อดีตผบ.ตร. พร้อมพวกกว่า 200 นาย ปมส่วยเว็บพนันออนไลน์ จากการร้องเรียนทนายตั้มเมื่อมี.ค.67 ใช้เวลาตรวจสอบ 7 เดือน รอชี้แจงก่อนกำหนดโทษ ส่ง ตร.ดำเนินต่อ ไม่สอบซ้ำเว้นหลักฐานใหม่
วันที่ 24 ต.ค.68 มีรายงานว่า คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจ หรือ ก.ร.ตร. มีมติชี้มูลความผิดทางวินัยกับ พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) พร้อมพวกกว่า 200 นาย หลังจาก นายษิทรา เบี้ยบังเกิด หรือ ทนายตั้ม ยื่นเรื่องร้องเรียนเมื่อเดือนมี.ค.2567 กล่าวหาว่ามีการรับเงินจากขบวนการส่วยเว็บพนันออนไลน์
ทั้งนี้ มีรายงานระบุว่า ก.ร.ตร.ใช้เวลาตรวจสอบนานกว่า 7 เดือน โดยรวบรวมเอกสารจากหลายหน่วยงานและตรวจสอบย้อนหลังหลายปี ก่อนจะมีมติเมื่อวันที่ 22 ต.ค.ที่ผ่านมา ว่าผู้ถูกร้องมีมูลความผิดทางวินัย
ขั้นตอนต่อไปจะเปิดโอกาสให้ พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ และผู้เกี่ยวข้องชี้แจงข้อกล่าวหา ซึ่งคณะกรรมการฯ จะนำคำชี้แจงมาประกอบการพิจารณาอีกครั้ง เพื่อกำหนดโทษทางวินัยว่าร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรง จากนั้นจะส่งเรื่องให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) ดำเนินการต่อไป
อย่างไรก็ตาม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ไม่สามารถตั้งคณะกรรมการสอบสวนซ้ำได้ เว้นแต่จะมีพยานหลักฐานใหม่หรือข้อโต้แย้งสำคัญที่อาจเปลี่ยนแปลงรูปคดี โดย ก.ร.ตร.จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
ขณะเดียวกัน ในวันนี้ พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ ผู้ช่วยผบ.ตร. ในฐานะโฆษกตร. จะแถลงความคืบหน้ากรณีดังกล่าวให้สื่อมวลชนทราบ