อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ยกเลิกภารกิจเดินทางไปมาเลเซียวันนี้ เรียกประชุมครม.ด่วน 10 โมงเช้า

วันที่ 25 ต.ค.2568 ตามที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีกำหนดการเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 25 ต.ค.2568 และเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 47 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 26-28 ต.ค.2568 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย ตามคำเชิญของดาโต๊ะ เซอรี อันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย

แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า นายอนุทิน ได้ยกเลิกการเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการในวันที่ 25 ต.ค.นี้แล้ว ขณะที่ การประชุมสุดยอดอาเซียน และ การประชุมร่วม 4 ฝ่ายระหว่างผู้นำไทย และกัมพูชา โดยมี นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา และ นายอันวาร์ อิบราฮิม นายกฯมาเลเซีย ในฐานะประธานอาเซียน ร่วมด้วยนั้น ยังคงต้องรอความชัดเจน

อย่างไรก็ตาม นายกฯ ได้เรียกประชุม คณะรัฐมนตรีในเวลา 10.00 น. เพื่อวางกรอบการจัดพระราชพิธีและแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ภายหลังสำนักพระราชวังมีประกาศการสวรรคตของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

