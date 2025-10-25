พสกนิกรถวายความอาลัย สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง สวรรคต ณ โรงพยาบาลจุฬาฯ ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ ร่ำไห้กอดพระฉายาลักษณ์

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 25 ต.ค.2568 ที่บริเวณประตู 7 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ประชาชนบางส่วนร่วมทยอยสวมใส่ชุดดำถือถือพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มาไว้อาลัย

ภายหลังสำนักพระราชวัง เผยแพร่ประกาศสวรรคต เมื่อวันที่ 24 ต.ค.2568 เวลา 21.21 น. ที่ผ่านมา บรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้า

พสกนิกรถวายความอาลัย สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง สวรรคต ณ โรงพยาบาลจุฬาฯ ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ ร่ำไห้กอดพระฉายาลักษณ์

พสกนิกรถวายความอาลัย สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง สวรรคต ณ โรงพยาบาลจุฬาฯ ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ ร่ำไห้กอดพระฉายาลักษณ์

นางกาญจนีต์ สุวรรณโณ อายุ 57 ปี ชาวคลองสามวา เปิดเผยว่า เมื่อทราบข่าวเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมา จึงเดินทางมาจากบ้านแถวเขตคลองสามวา ภายหลังจากทราบข่าวรู้สึกช็อกเป็นอย่างมาก เหมือนประเทศไทยสูญเสียบุคคลสำคัญอย่างพระพันปีหลวงไป

ซึ่งเป็นถือเป็นพระราชินีของในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นที่รักของประชาชน พระองค์ทำอะไรมากมายให้ประเทศชาติเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข และพระองค์ท่านไม่เคยทอดทิ้งประชาชน ไม่ว่าจะเป็นในหลวงรัชกาลที่ 9 รวมถึงในหลวงรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ จึงมารอไว้อาลัยเพื่อรอส่งเสด็จเป็นครั้งสุดท้ายบริเวณดังกล่าว

