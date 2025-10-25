อนุทิน ขอประชาชนร่วมไว้ทุกข์ 90 วัน ขอความร่วมมือ งดคอนเสิร์ต งานรื่นเริง

เมื่อเวลา 11.10 น.วันที่ 25 ต.ค. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังการประชุม ครม.นัดพิเศษ ว่าถึงการถวายความอาลัย ”สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง“ ขอร่วมกันทำงานถวาย สืบสานพระราชปณิธานให้ไทยเจริญก้าวหน้า
โดยนายอนุทิน กล่าวว่า ได้ประชุมเพื่อดำเนินการเตรียมความพร้อมการจัดพระราชพิธีเพื่อให้สมพระเกียรติยศสูงสุด โดยเบื้องต้น สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ จะลดธงครึ่งเสา เป็นเวลา 30 วัน ส่วนพนักงาน รัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้ ไว้ทุกข์ด้วยการแต่งกาย เป็นระยะเวลาหนึ่งปีนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ประชาชนทั่วไปก็ขอให้ท่านใดพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม เบื้องต้น ในฐานะนายกฯ จะขอความกรุณา หากแต่งกายสีดำไม่ได้ ขอเป็นโทนสีที่ไม่ฉูดฉาดระยะเวลา 90 วัน
นายอนุทิน กล่าวถึงการจัดงานรื่นเริง คอนเสิร์ตต่างประเทศว่า เรื่องคอนเสิร์ตก็คงต้องขอความร่วมมือครับแล้วก็จะพยายามหาช่องทางที่ทำออกมาแล้ว ไม่มีผลกระทบ ต้องดูในเรื่องของวัฒนธรรมของประเพณีของพวกเราด้วย
นายอนุทิน กล่าวต่อว่า วันนี้มีพิธีเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการ ซึ่งได้ขอยกเลิก แต่ว่าในวันพรุ่งนี้ก็จะมีเรื่องของการลงนามในแถลง ในเรื่องของการกำหนดแนวทางที่จะนำไปสู่การสร้างสันติภาพของไทยและกัมพูชาซึ่งการลงนามนี้ก็มี นายกมาเลเซีย ประธานาธิบดีสหรัฐ การลงนามในช่วงเช้า ตนจะเดินทางไปแล้วรีบกลับมา เพื่อให้เกิดแนวทางการสร้างสันติภาพ