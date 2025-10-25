ระทึก ไฟไหม้โรงแรมดัง ซอยอุดมสุข 17 เขตบางนา มีคนพลัดตกชั้น 7 สาหัส เจ้าหน้าที่ระดมกำลังเข้าให้การช่วยเหลือ และทำการควบคุมเพลิง

เมื่อเวลา 12.45 น. วันที่ 25 ต.ค.2568 พ.ต.อ.สุรพงษ์ สุขแย้ม ผกก.สน.บางนา รับแจ้งเหตุเหตุเพลิงไหม้ภายในโรงแรมแห่งหนึ่ง ซอยอุดมสุข 17 ถนนอุดมสุข แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา

จากการตรวจสอบเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพระโขนง ถึงที่เกิดเหตุ เป็นอาคารสูง 10 ชั้น ต้นเพลิงเกิดขึ้นที่ชั้น 7 เพลิงกำลังลุกไหม้

เบื้องต้นรับแจ้งยังมีผู้ติดอยู่ภายในอาคาร มีคนกระโดดออกมาจากทางหน้าต่างได้รับบาดเจ็บ และเกาะอยู่ตรงขอบหน้าต่าง เจ้าหน้าที่ดับเพลิงอยู่ระหว่างใช้น้ำเข้าทำการควบคุมเพลิง และประสานขอรถกระเช้า อยู่ระหว่างให้การช่วยเหลือ

