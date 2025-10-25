‘กรมศิลป์’ เตรียมความพร้อมออกแบบ ก่อสร้างพระเมรุมาศ บูรณะราชรถ ราชยาน ใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ เรียกประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง 26 ต.ค.นี้
เมื่อวันที่ 25 ต.ค.68 นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า กรมศิลปากรเป็นหน่วยงานหลักในการออกแบบและการก่อสร้างพระเมรุมาศ และอาคารประกอบ ซึ่งได้มีการเตรียมความพร้อมผู้ปฏิบัติงานในการถวาย ความจงรักภักดี แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง อย่างสมเกียรติ เน้นความงดงาม สง่างาม เป็นไปตามโบราณราชประเพณี
นอกจากนี้ ยังจัดเตรียมการดำเนินงาน บูรณะราชรถ ราชยาน เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ งานหนังสือจดหมายเหตุ ซึ่งจะดำเนินการจดบันทึกเหตุการณ์ ตั้งแต่มีประกาศจากสำนักพระราชวัง เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สวรรคต
ซึ่งเป็นการรวมพลังและหัวใจใจขอข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมศิลปากรทุกฝ่าย มาร่วมกันทำงาน อย่างสุดความสามารถ และให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างดีที่สุด ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามข้อสั่งการจากรัฐบาล
“กรมศิลปากรมีบุคลากรที่เคยถวายงานพระเมรุมาศมาหลายยุคสมัย ซึ่งแม้ว่าจะเกษียณอายุราชการไปแล้ว ก็ยังเป็นที่ปรึกษาของกรมศิลปากร จะทำงานร่วมกับบุคลากรของสำนักช่างสิบหมู่ สำนักสถาปัตยกรรม สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ และสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จึงมั่นใจว่าการดำเนินงานจะเป็นไปตามโบราณราชประเพณีและอนุรักษ์ศิลปกรรมไทยไว้อย่างดีที่สุด อย่างไรก็ตามจะมีการประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องของกรมศิลปากร ในวันที่ 26 ตุลาคมนี้ ” อธิบดีกรมศิลปากร กล่าว