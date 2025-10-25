กระทรวงศึกษาธิการ ส่งหนังสือด่วนที่สุด แจ้งหน่วยงานในสังกัด ไว้ทุกข์-งดจัดรื่นเริง 1 ปี

กระทรวงศึกษาธิการ ส่งหนังสือด่วนที่สุด แจ้งหน่วยงานในสังกัด งดจัดงานรื่นเริง 1 ปี ครู-บุคลากรการศึกษาไว้ทุกข์ เป็นเวลา 1 ปี ลดธงครึ่งเสา เป็นเวลา 30 วัน
วันที่ 25 ต.ค.2568 กระทรวงศึกษาธิการ ส่งหนังสือด่วนที่สุด แจ้งเวียนหน่วยงาน องค์กรในกำกับ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สวรรคต ความว่า
ด้วยสำนักนายกรัฐมนตรี แจ้งว่าสำนักพระราชวังมีประกาศสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สวรรคต เมื่อวันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม 2568 เวลา 21.21 น. ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย สิริพระชนมพรรษาปีที่ 93
ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดให้หน่วยงาน ในสังกัดดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2568 เป็นตันไป ดังต่อไปนี้
- ให้หน่วยงานในสังกัดและสถานศึกษาทุกแห่งลดธงครึ่งเสา เป็นเวลา 30 วัน
- ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไว้ทุกข์ เป็นเวลา 1 ปี
- ให้หน่วยงานในสังกัดและสถานศึกษาทุกแห่งงดจัดงานที่มีบรรยากาศรื่นเริงทุกประเภท เป็นเวลา 1 ปี
- ให้หน่วยงานในสังกัดเผยแพร่พระราชกรณียกิจ บนหน้าหลักเว็บไซต์ของหน่วยงานและให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง