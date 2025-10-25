พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายพระเศวตฉัตร 9 ชั้น กางกั้นถวายพระโกศ พระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เมื่อวันที่ 25 ต.ค.68 หมายกำหนดการ พระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2568 เวลา 17.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยา ในพระบรมมหาราชวัง ถวายน้ำสรงพระบรมศพ เสร็จแล้ว
เจ้าพนักงานเชิญพระบรมศพลงสู่พระหีบ ทหารเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์เชิญไปประดิษฐานหลังพระแท่นสุวรรณเบญจดล ประกอบพระโกศทองใหญ่ ภายใต้พระเศวตฉัตร 9 ชั้น แวดล้อมด้วยเครื่องสูง หักทองขวางมีชุมสาย ฉัตร 5 ชั้น บังแทรก ต้นไม้ทองเงิน ณ มุกตะวันตก พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
เสร็จแล้วทรงวางพวงมาลา ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะ กราบถวายพระบรมศพ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาร และทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ 93 รูป สดัปกรณ์ ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนที่พระแท่นเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและตะวันตก แล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมประจำทั้งกลางวันกลางคืน รับพระราชทานฉันเช้าวันละ 8 รูป เพลวันละ 8 รูป และประโคมย่ำยามกำหนด 100 วัน