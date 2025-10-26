กลั้นน้ำตาไม่ไหว พสกนิกรแต่งชุดดำหลั่งไหล รพ.จุฬาฯ ร่วมส่งขบวนพระบรมศพ พระพันปีหลวง ไปพระบรมมหาราชวัง ครูวัย 63 ปี ใจหาย ขอน้อมนำคำสอนพระองค์ท่าน สอนลูกศิษย์
ตามที่สำนักพระราชวัง ออกประกาศ เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สวรรคต เมื่อวันที่ 24 ต.ค.68 เวลา 21.21 น. ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย นั้น
เมื่อเวลา 06.00 น. วันที่ 26 ต.ค.68 ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศ มีประชาชนพร้อมใจแต่งกายด้วยชุดสีดำ ถือพระฉายาลักษณ์แนบอก เดินทางมาร่วมแสดงความอาลัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อย่างต่อเนื่อง ด้วยความโศกเศร้า หลายคนกลั้นน้ำตาไม่ไหว ร้องไห้ออกด้วยความอาลัยอย่างสุดซึ้ง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณโถงชั้น 1 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลฯ จัดสถานที่ให้ประชาชนถวายความอาลัยหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น. โดยมีประชาชนต่อแถวเข้าถวายความอาลัยอย่างต่อเนื่อง
ด้าน น.ส.สุทธิศา ไตรกิศยาโสภณ กล่าวว่า ช่วงเช้าตนและพี่สาวได้เดินทางไปถวายน้ำสรงพระบรมศพ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ศาลาสหทัยฯมาแล้ว
จากนั้นตนและพี่สาวก็เดินทางมาที่ รพ.จุฬาฯ เพื่อลงนามถวายความอาลัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และจะรอส่งขบวนพระบรมศพ ที่จะเคลื่อนไปยังพระบรมมหาราชวัง ในเวลา 16.00 น.นี้ด้วย
“สมเด็จพระพันปีหลวง เปรียบเสมือนแม่ของแผ่นดิน สำหรับภาพความทรงจำที่ประทับใจ คือภาพการทรงงานหนัก ทรงเดินทางไปเยี่ยมราษฎร์พร้อมกับในหลวงรัชกาลที่ 9 ไม่ว่าจะอยู่ไกลแค่ไหนพระองค์ท่านก็เสด็จไปทุกที่ และนาทีแรกที่ทราบข่าวว่าพระองค์ท่านสวรรคต รู้สึกช็อก เสียใจ เป็นความรู้สึกที่อธิบายไม่ถูก รู้ว่าสักวันต้องสูญเสีย เพราะพระองค์ท่านทรงประชวร แต่ก็ไม่คิดว่าจะเร็วขนาดนี้ เหมือฟ้าฟาดดวงใจของเรา ของประเทศที่สูญเสียแม่ของแผ่นดิน” น.ส.สุทธิศา กล่าว
นางอุไรวรรณไผทฉันท์ (คุณครู) อายุ 63 ปี ชาวปากน้ำ จ.สมุทรปราการ กล่าวว่า ตนและเพื่อนครูตั้งใจเดินทางมาลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่รพ.จุฬาฯ รู้สึกใจหายมาก ที่สูญเสียพระองค์ท่านไป ภาพความทรงจำคือ “โครงการป่ารักษ์น้ำ” การส่งเสริมเกี่ยวกับการทอผ้า ส่งเสริมให้ชาวบ้านมีอาชีพ
เราในฐานะครูนำคำสอนของพระองค์ท่านมาสอนนักเรียน สอนหลาน ให้รู้จักรักษาป่าไม้ รักการปลูกต้นไม้ และพานักเรียนไปเที่ยวศูนย์ศิลปาชีพฯ เพื่อศึกษาสิ่งที่พระองค์ส่งเสริมให้คนมีอาชีพที่หลากหลาย
คุณอัญชลี สรสิทธิ์ อายุ 70 ปี กล่าวทั้งน้ำตาว่า ตนมีความตั้งใจเป็นอย่างสูงที่จะมาทำหน้าที่เป็นประชาชนคนไทยที่จะ ร่วมส่ง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จากอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยา พระบรมมหาราชวัง
ส่วนตัวเคยรับเสด็จพระองค์ท่าน 1 ครั้ง เมื่อทราบข่าวร้าย ก็ไม่สามารถบรรยายความรู้สึกได้ มันเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ ที่เราสูญเสียแม่ของแผ่นดิน ที่มีพระคุณต่อลูกๆ ทั้งประเทศ แม้ว่าจะเป็นสัจธรรมของชีวิตที่เกิดแก่เจ็บตาย แต่เราก็อดเสียใจไม่ได้ คำสอนของท่านที่สอนให้เราทำความดี ซื่อสัตย์ ไม่เอาเปรียบใคร คิดดีทำดี แบบที่ท่านสอนไว้ เราก็จะปฏิบัติตาม จะทำความดีเพื่อพระองค์ท่าน
ขณะที่ ประชาชนอีกหนึ่งท่าน ที่มาปูเสื่อนั่งอยู่ริมถนน เปิดใจทั้งน้ำตาว่า เมื่อวานตนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล แต่เมื่อทราบข่าวร้ายก็มีความตั้งใจว่าจะต้องเดินทางมาส่งเสด็จอย่างแน่นอน เพราะอยากทำหน้าที่ของประชาชนคนไทยให้ดีที่สุด ด้วยความรัก ความเทิดทูน จึงอยากตอบแทนพระองค์ท่านให้ดีที่สุด
ที่ผ่านมาตนมักจะชอบศึกษาเรื่องภารกิจของพระองค์ท่านที่ทำมาอย่างยาวนาน ทรงเสด็จเยี่ยมราษฎรในถิ่นทุรกันดารทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ด้วยรอยยิ้มที่เปี่ยมไปด้วยความเมตตา นั่นจึงทำให้ประชาชนคนไทยทราบว่า พระองค์ท่านรักประชาชนคนไทยมากแค่ไหน ในวันนี้ จึงอยากจะมาทำหน้าที่เล็กๆ เพื่อตอบแทนพระองค์ท่าน