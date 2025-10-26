ตรัง ทุกวัด พร้อมใจ งดขบวนแห่ งานรื่นเริง หน้ากฐินสามัคคี น้อมถวายความอาลัย ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระราชชนนีพันปีหลวง คงเหลือความตั้งใจ ทำบุญทอดกฐิน ตามปกติ

26 ต.ค. 68 – ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการทอดกฐินสามัคคี ในช่วงนี้ ทุกวัดในจังหวัดตรัง รวมถึงประชาชนทุกอำเภอ ต่างพร้อมใจกันงดขบวนแห่หน้ากฐิน

โดยปีนี้ไม่เหมือนการทอดกฐินสามัคคีในทุกๆ ปีที่ผ่านมา ซึ่งจะมีรถขยายเสียง พร้อมเปิดเพลงเต้นรำกันหน้าขบวนกฐินอย่างสนุกสนาน ตลอดเส้นทาง ที่ขบวนแห่มุ่งหน้าเข้าวัด

อย่างเช่น ที่วัดห้วยนาง ตำบลห้วยนาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ปีนี้ วัด และพุทธศาสนิกชน ต่างพร้อมใจกันงดขบวนแห่อย่างสิ้นเชิง คงเหลือความตั้งใจในการทำบุญทอดกฐินตามปกติ ที่แต่ละคณะได้ยกพุ่มกฐินไปเข้าวัดทำบุญ และร่วมกันออกโรงทาน พร้อมตั้งจิตอธิษฐานอย่างแน่วแน่ พร้อมน้อมถวายเป็นพระกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

นายพรชัย สุวรรณอัมพร นายก อบต.ห้วยนาง บอกว่า ปีนี้งดงานรื่นเริง งดขบวนแห่กฐินทั้งหมด แต่ได้มีการทอดกฐินตามปกติ เพื่อแสดงความไว้อาลัย และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระราชชนนีพันปีหลวง โดยประชาชนต่างรู้สึกเสียใจ พระองค์ท่าน เสด็จสวรรคต

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

ด่วน! พบลูกไฟปริศนาบนท้องฟ้า เห็นชัดทั้งภาคกลาง ก่อนระเบิดดังสนั่น เผยคลิปนาทีระเบิด
2

เพื่อไทย เปิด 4 รายชื่อ สส.เสนอชิงหัวหน้าพรรค บิ๊กเนมมากประสบการณ์ทั้งนั้น 
3

เปิดรายละเอียดทั้งหมด หนังสือลงนาม 4 ฝ่าย ปฏิญญายุติศึก ไทย-กัมพูชา
4

เผยสาเหตุ ปาร์ตี้หมูกระทะ เป็นลมหมดสติไป 5 ราย นอนเรียงบนถนน เตือนภัยสายปิ้งย่าง
5

เจ้าของร้านเกือบร้องไห้ จู่ๆ แบมแบม แวะมากินส้มตำ สั่งปิดร้าน งดรับลูกค้า ชาวเน็ตขอเมนู จะตามรอย
6

ทูลกระหม่อม ทรงโพสต์ กราบบังคมทูลลาสมเด็จแม่ ด้วยความรักและคิดถึง สถิตในดวงใจนิรันดร์
7

สลดเก๋งอัลเมร่า เสียชีวิตหมดครอบครัวดิ่งคลองดับ4ศพ เด็ก3ขวบด้วย เผยสาเหตุ
8

หมอเผยสาเหตุ กินหมูกระทะ ช็อกทั้งวง อาเจียนวูบ หมดสติ-นอนกลางถนน
9

คฑา ชินบัญชร เปิด 3 ราศีเฮงยืนหนึ่ง รับดาวอังคารย้าย 26 ต.ค.68 จะได้เจอรักแท้ ผู้ใหญ่สนับสนุน
10

ตำรวจ เปิดสาเหตุ หนุ่มสันทราย รถจมเขื่อนแม่กวง ถูกเชือกมัดติดเบาะ