ตรัง ทุกวัด พร้อมใจ งดขบวนแห่ งานรื่นเริง หน้ากฐินสามัคคี น้อมถวายความอาลัย ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระราชชนนีพันปีหลวง คงเหลือความตั้งใจ ทำบุญทอดกฐิน ตามปกติ
26 ต.ค. 68 – ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการทอดกฐินสามัคคี ในช่วงนี้ ทุกวัดในจังหวัดตรัง รวมถึงประชาชนทุกอำเภอ ต่างพร้อมใจกันงดขบวนแห่หน้ากฐิน
โดยปีนี้ไม่เหมือนการทอดกฐินสามัคคีในทุกๆ ปีที่ผ่านมา ซึ่งจะมีรถขยายเสียง พร้อมเปิดเพลงเต้นรำกันหน้าขบวนกฐินอย่างสนุกสนาน ตลอดเส้นทาง ที่ขบวนแห่มุ่งหน้าเข้าวัด
อย่างเช่น ที่วัดห้วยนาง ตำบลห้วยนาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ปีนี้ วัด และพุทธศาสนิกชน ต่างพร้อมใจกันงดขบวนแห่อย่างสิ้นเชิง คงเหลือความตั้งใจในการทำบุญทอดกฐินตามปกติ ที่แต่ละคณะได้ยกพุ่มกฐินไปเข้าวัดทำบุญ และร่วมกันออกโรงทาน พร้อมตั้งจิตอธิษฐานอย่างแน่วแน่ พร้อมน้อมถวายเป็นพระกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
นายพรชัย สุวรรณอัมพร นายก อบต.ห้วยนาง บอกว่า ปีนี้งดงานรื่นเริง งดขบวนแห่กฐินทั้งหมด แต่ได้มีการทอดกฐินตามปกติ เพื่อแสดงความไว้อาลัย และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระราชชนนีพันปีหลวง โดยประชาชนต่างรู้สึกเสียใจ พระองค์ท่าน เสด็จสวรรคต