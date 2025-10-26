ขอนแก่นพร้อมใจจุดเทียน ยืนสงบนิ่ง 93 วินาที ถวายความอาลัยแด่ ‘พระพันปีหลวง’ พร้อมแจกริบบิ้น-โบว์สีดำ ท่ามกลางบรรยากาศโศกเศร้าสุดอาลัย

เมื่อเวลา 18.00 น.วันที่ 26 ต.ค.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่น ถ.ศรีจันทร์ เขตเทศบาลนครขอนแก่น ได้ประชาชนชาวขอนแก่นกว่า 30 คน พร้อมใจกันสวมชุดดำไว้ทุกข์และร่วมจุดเทียนถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ภายหลังเสด็จสวรรคต โดยต่างน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย

การจัดกิจกรรมครั้งนี้เกิดจากการรวมตัวของภาคประชาชนในจังหวัดขอนแก่น โดยมีการนัดหมายผ่านสื่อสังคมออนไลน์ตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมา ทำให้ในวันนี้มีประชาชนทยอยเดินทางมาร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง บรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้า อาลัย และความจงรักภักดีอย่างลึกซึ้ง

ภายในงานมีภาคประชาชนชาวจ.ขอนแก่นมาร่วมร้องเพลงสดุดีพระแม่ไทย, สดุดีมหาราชา และ เพลงชาติไทย และมีการจุดเทียนถวายความอาลัย พร้อมแจกริบบิ้นและโบว์สีดำให้กับประชาชนที่เข้าร่วม เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความอาลัย และการร่วมแสดงความภักดี

โดยประชาชนทุกคนต่างยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 93 วินาที เท่ากับพระชนมพรรษาเมื่อเสด็จสวรรคต จุดเทียน และก้มศีรษะน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ท่ามกลางแสงเทียนที่ส่องสว่างกลางค่ำคืนอย่างสงบ และสมพระเกียรติ

