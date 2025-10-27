สุโขทัย เชิญชวน ประชาชน นักท่องเที่ยว ร่วมจุดตะคัน ถวายความอาลัย สมเด็จพระพันปีหลวง งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ งดประกวดนางนพมาศ โชว์พลุไฟไร้เสียง
27 ต.ค. 68 – ผู็สื่อข่าวรายงานว่า จังหวัดสุโขทัย ขอเชิญชวนประชาชน นักท่องเที่ยว ร่วมจุดตะคันถวายอาลัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ️ในงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2568 พร้อมกันใน เวลา 21:21 น. ทุกวัน ณ บริเวณลานพระบรมราชานุเสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช และในสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆในงานลอยกระทง
สำหรับการจัดงานลอยกระทงสุโขทัย 2568 ยังคงเดิม แต่งดประกวดนางนพมาศ เปลี่ยนโชว์พลุไฟไร้เสียง เพิ่มกิจกรรมจุดตะคันถวายความอาลัยทุกคืน
ภายหลังสำนักพระราชวังออกประกาศ การสวรรคต สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2568 โดยมีการทบทวนมติที่ประชุมเมื่อ วันที่ 25 ตุลาคม 2568 เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้เกี่ยวข้องให้น้อยที่สุด
ที่ประชุมได้มีมติให้ปรับรูปแบบการจัดงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2568 ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม ถึง 5 พฤศจิกายน บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสม โดยให้งดกิจกรรมและการแสดงบันเทิง ได้แก่ การประกวดนางนพมาศ
สำหรับกิจกรรมที่ยังคงมีในงาน โดยปรับรูปแบบเนื้อหาให้เหมาะสม กับช่วงเวลาถวายความอาลัย ได้แก่ กิจกรรมรับรุ่งอรุณแห่งความสุข พิธีบวงสรวงบูรพกษัตริย์สุโขทัย พิธีเปิดงาน ขบวนแห่กระทงใหญ่ กระทงเล็ก โคมชัก โคมแขวน พนมหมาก พนมดอกไม้ ขบวนแห่วัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตของชาวท้องถิ่นในวันที่ 27 ตุลาคม 2568
แต่ยังคงมีพิธีอัญเชิญไฟพระฤกษ์ พระประทีปพระราชทาน ขบวนหลวง ขบวนแห่ประเพณีวัฒนธรรม 9 อำเภอ ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2568 รวมทั้งพิธีเผาเทียน พิธีลอยพระประทีปพระราชทาน
การจัดนิทรรศการ ตลาดจำหน่ายสินค้า กิจกรรมข้าวขวัญวันเล่นไฟ การแสดงแสงเสียง SUKHOTHAI Light & Sound การแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงโขน ละคร หุ่น การแสดงตำนานท้าวศรีจุฬาลักษณ์ การแสดงดนตรีไทยของนักเรียน การแสดงมวยไทยคาดเชือก การแสดงกระบี่กระบอง
และเพิ่มกิจกรรม จุดตะคันถวายความอาลัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เวลา 21.21 น. ของทุกวัน
ส่วนการแสดงพลุและดอกไม้ไฟ ให้เป็นการแสดงพลุโบราณสุโขทัย ที่ไม่มีเสียงดัง การตกแต่งร้านค้า สถานที่ แสง และสี ให้เหมาะสมกับช่วงเวลาถวายความอาลัย และการแต่งกายของผู้ร่วมงานใช้โทนสีไว้ทุกข์