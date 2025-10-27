สตูล “ต้นไม้แห่งความทรงจำ” น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระพันปีหลวง ทรงปลูก ราชพฤกษ์ ที่มัสยิดกลาง พระองค์ท่าน ทรงมีพระเมตตา ไม่แบ่งแยกศาสนา

27 ต.ค. 68 – นายเจ๊ะอาด ตาหมาด อายุ 75 ปี รองประธานกรรมการอิสลามประจำมัสยิดกลางจังหวัดสตูล (มัสยิดมำบัง) เล่าด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณว่า สมเด็จพระพันปีหลวงเสด็จเยือนมัสยิดแห่งนี้ถึงสองครั้ง

ครั้งแรก เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2518 ขณะมัสยิดยังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง พระองค์เสด็จมาพร้อมในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงปลูกต้นราชพฤกษ์ไว้จำนวน 2 ต้น ต้นหนึ่งโดยในหลวงรัชกาลที่ 9 และอีกต้นโดยสมเด็จพระพันปีหลวง

ต่อมาเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2522 ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จมาเปิดอาคารมัสยิดกลางจังหวัดสตูลอย่างเป็นทางการ พร้อมด้วยพระเจ้าลูกเธอทั้งสองพระองค์ ซึ่งเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่ยังคงอยู่ในความทรงจำของชาวสตูลมาจนถึงวันนี้

นายเจ๊ะอาดเล่าว่า “ผมได้มีโอกาสเข้าเฝ้าทั้งสองครั้ง พระองค์เสด็จเข้าไปภายในมัสยิดและทรงถ่ายภาพร่วมด้วย สมัยนั้น นายบาหรี ม่าเหร็ม ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัด”

ส่วน ต้นราชพฤกษ์ ที่ทั้งสองพระองค์ทรงปลูก ยังคงเติบโตงดงามอยู่ในบริเวณมัสยิดจนถึงปัจจุบัน และได้รับการดูแลอย่างดีจากคณะกรรมการอิสลามจังหวัด ถือเป็น “ต้นไม้แห่งความทรงจำ” ที่ชาวมุสลิมจังหวัดสตูลต่างเฝ้าระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณไม่เสื่อมคลาย

“ทันทีที่ทราบข่าวการจากไปของสมเด็จพระพันปีหลวง พวกเรารู้สึกตกใจและเสียใจอย่างสุดซึ้ง พระองค์ท่านทรงมีพระเมตตา ไม่แบ่งแยกศาสนา ทรงเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการก่อสร้างมัสยิดแห่งนี้ให้เกิดขึ้น ต้นไม้ที่ทรงปลูก คือสัญลักษณ์แทนพระองค์ ที่จะทำให้เราระลึกถึงตลอดไป”

ทั้งนี้ ทางมัสยิดกลางจังหวัดสตูล จะรอคำสั่งจากสำนักงานจุฬาราชมนตรี เพื่อจัดพิธีทางศาสนาอิสลาม ร่วมไว้อาลัยอย่างสมพระเกียรติ

