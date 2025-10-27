สปน. ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง อย่างสมพระเกียรติ ตั้งศูนย์ประสานงาน
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 27 ต.ค.2568 ที่ทำเนียบรัฐบาล นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักงานสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ห้องประชุม 109 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี(สปน.)
โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ และสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ เข้าร่วม
นางยุพา เปิดเผยว่า วันนี้เป็นการประชุมภายในของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ สปน. ในฐานะที่เป็นฝ่ายเลขาฯ คณะกรรมการจัดงานพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่มี นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ซึ่งนายกฯได้สั่งการให้จัดงานอย่างสมพระเกียรติมากที่สุด จึงประชุมเตรียมความพร้อมทุกฝ่าย
นอกจากจะตั้งคณะกรรมการทั้ง 8 คณะ ขึ้นมาแล้ว ยังจัดตั้งศูนย์ประสานงานการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (ศปพ.) เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยทั้งส่วนงานราชการและภาคีเครือข่าย โดยเฉพาะประชาชนที่อยากจะเข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของรัฐบาล
นางยุพา กล่าวว่า นายกฯ เน้นย้ำเสมอว่าขอให้ดูแลการจัดงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยการประชุมในวันนี้จะเป็นการแจกแจงรายละเอียดว่าแต่ละวันจะมีกิจกรรมอะไรบ้าง และแต่ละหน่วยงานมีหน้าที่ทำอะไรบ้าง
ขณะเดียวกันปลัดสำนักนายกรัฐมนตรียังขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากกรมประชาสัมพันธ์ และเครือข่ายโทรทัศน์ทุกช่อง เนื่องจากขณะนี้มีการโพสต์ข้อมูลที่คลาดเคลื่อน จึงอยากให้ติดตามข้อมูลจากรัฐทั้งแนวทางในการปฏิบัติการไว้ทุกข์ โดยมีนโยบายให้ข้าราชการไว้ทุกข์ 1 ปี และลดธงครึ่งเสา 30 วัน
นางยุพา กล่าวว่า ย้ำว่าการไว้ทุกข์ของประชาชนไม่ใช่ 30 วันอาจเป็นการสื่อสารข้อมูลที่ผิดพลาด แต่การไว้ทุกข์ของประชาชนจะเป็นไปตามความเหมาะสมที่จะเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี พร้อมขอบคุณทุกฝ่าย ที่ร่วมกันทำงานเพื่อเตรียมการถวายพระเกียรติแด่พระองค์ท่านอย่างสูงสุด ขณะเดียวกันจะมีการตั้งศูนย์ประสานงานยังสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีด้วย
นางยุพา กล่าวด้วยว่า ในวันนี้ที่ประชุมได้เตรียมความพร้อม เรื่องการจัดพิธีทำบุญครบสัตตมวาร (7 วัน), ปัณรสมวาร (15 วัน), ปัญญสมวาร (50 วัน) และสตมวาร (100 วัน) ด้วย
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศที่บริเวณสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ประดับพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขณะที่โดยรอบของทำเนียบรัฐบาลก็ได้มีการประดับผ้าริ้วขาว-ดำ เพื่อถวายความอาลัยด้วย