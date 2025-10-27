ตรัง เกษตรกรนาโยง เล่าความทรงจำ เมื่อครั้งเข้าเฝ้า “พระพันปีหลวง” เพื่อถวายงาน ตามโครงการพระราชดำริ ปลูกมัลเบอรี่-หม่อนผลสด ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ สร้างงานสร้างรายได้ให้เกษตรกร จากอดีตถึงปัจจุบัน เข้าเฝ้า 5 ครั้ง ประทับใจ พระองค์ท่าน ทุกครั้ง
27 ต.ค. 68 – ที่บ้านเลขที่ 235 หมู่ที่ 6 บ้านนาเมร่ ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง จ.ตรัง นางณัฐยมล พุฒนวล อายุ 69 ปี ประธานกลุ่มผู้ปลูกมัลเบอรี่หรือหม่อนผลสด อ.นาโยง จ.ตรัง ซึ่งเป็นเกษตรกรผู้เคยเข้าเฝ้าถวายงานตามโครงการพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตั้งแต่ปี 2521 จนถึงปี 2555 รวม 5 ครั้ง
ได้นำภาพแห่งความประทับใจจำนวนหลายภาพ มาทำความสะอาด พร้อมแสดงความรู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งหลังทราบข่าวการเสด็จสวรรคตของพระพันปีหลวง ซึ่งเป็นแม่ของปวงชนชาวไทยทั้งแผ่นดิน
ซึ่งขณะเข้าเฝ้าถวายงานตามโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จะเสด็จพระราชดำเนินมาพร้อมกับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
โดยทั้งสองพระองค์จะอยู่เคียงข้างกันเสมอ พร้อมเผยพระพักตร์ที่ยิ้มแย้มแจ่มใสต่อพสกนิกรชาวไทย ไม่ทรงถือพระองค์ และทรงติดตามงานในโครงการปลูกหม่อนผลสดอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพเสริม และมีรายได้อย่างต่อเนื่อง นอกเหนือจากอาชีพการกรีดยางพาราหรืองานรับจ้างทั่วไป
ซึ่งในปี 2557 เกษตรกรหมู่ที่ 6 ต.นาโยงเหนือ ได้รวมกลุ่มกันประมาณ 25 คน เพื่อปลูกมัลเบอรี่หรือหม่อนผลสด โดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จ.นราธิวาส มาแนะนำวิธีการปลูก การบำรุงรักษาตามพระราชดำริพระพันปีหลวง จนเกษตรกรสามารถผลิต ผลิตภัณฑ์จากหม่อนได้หลายชนิด เช่น สบู่ น้ำมัลเบอรี่ ชาใบหม่อน ข้าวเกรียบใบหม่อน แยมมัลเบอรี่ ขายผลสดและอื่นๆ ทำให้เกษตรกรในหมู่บ้าน มีรายได้ครัวเรือนละไม่ต่ำกว่า 10,000 บาทต่อปี รวมกว่า 20 หลังคาเรือน ซึ่งทุกวันนี้เกษตรกรในตำบลนาโยงเหนือ อ.นาโยง จ.ตรัง ยังคงขยายพื้นที่ปลูกมัลเบอรี่ เพื่อสานต่อโครงการในพระราชดำริพระพันปีหลวงอย่างต่อเนื่อง
ด้าน นางณัฐยมล พุฒนวล ประธานกลุ่มผู้ปลูกมัลเบอรี่ ตามโครงการพระราชดำริพระพันปีหลวง จ.ตรัง กล่าวว่า ตั้งแต่ตนได้ทำงานเกี่ยวกับโครงการหลวง ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระพันปีหลวงประมาณ 4-5 ครั้ง ทุกครั้งจะมีความตื่นเต้นดีใจมากที่ตัวเองได้มีโอกาสตรงนี้ ปัจจุบันได้มาปลูกมัลเบอรี่หรือหม่อนผลสด ซึ่งเป็นโครงการของพระพันปีหลวง ตอนนี้ย่างปีที่ 10 แล้วเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้ ซึ่งทุกวันนี้ยังมีผลผลิตมาส่งที่ตน แล้วนำมาแปรรูปขาย เช่น ทำสบู่ ทำน้ำ ทำชา
หลังทราบข่าวเสด็จสวรรคต รู้สึกเสียใจมาก คิดอะไรไม่ออก นึกถึงตอนที่เราเริ่มทำโครงการของพระองค์ท่าน ตอนนั้นเราภาคภูมิใจที่สุด แต่พอพระองค์เสด็จสวรรคต รู้สึกว่าใจหายมาก เสียใจมาก
“ประทับใจพระองค์ท่านมาก ที่พระองค์ท่าน ไม่ถือเนื้อถือตัว แม้แต่เรานั่งข้างล่าง พระองค์ยังนั่งย่อเข่าคุยกับพวกเราด้วย ท่านไม่ได้วางตัวที่ทำให้เรารู้สึกไม่กล้าคุยกับพระองค์ แต่พอพระองค์นั่งลง พวกเรารู้สึกมีความสุขและดีใจมาก”