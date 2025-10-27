ราคาทองวันนี้ 27 ต.ค.68 ประกาศ 9 ครั้งแล้ว ขึ้น-ลงผันผวน ร่วงลงอีก

ราคาทองวันนี้ 27 ต.ค.68 สมาคมค้าทองคำ ประกาศ 9 ครั้งแล้ว ขึ้น-ลงผันผวน ร่วงอีก รีบตัดสินใจ เทียบราคาปิดวานนี้ ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 63,950 บาท
ราคาทองคำประจำวันที่ 27 ต.ค.2568 ปรับลดลง 550 บาท เปรียบเทียบกับราคาสุดท้ายของเมื่อวานนี้ โดยราคาขายออกทองรูปพรรณ อยู่ที่ 63,950 บาท ตามข้อมูลล่าสุดจากเว็บไซต์ของ สมาคมค้าทองคำ เมื่อเวลา 12.38 น.ที่ผ่านมา
ทองคำแท่งมีราคารับซื้อในประเทศอยู่ที่บาทละ 63,050 บาท ขายออกที่ราคาบาทละ 63,150 บาท ตามประกาศครั้งที่ 9 ของวันนี้
ด้าน ราคาทองรูปพรรณ รับซื้ออยู่ที่บาทละ 61,792.16 บาท ราคาขายออกบาทละ 63,950 บาท ส่วนราคาทองคำโลก หรือ Gold Spot อยู่ที่ 4,081.50 ดอลลาร์ต่อออนซ์
สรุป ราคาทองวันนี้ 27 ต.ค.2568
ประกาศครั้งที่ 9
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 63,050 บาท
• ขายออก บาทละ 63,150 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 61,792.16 บาท
• ขายออก บาทละ 63,950 บาท
ประกาศครั้งที่ 8
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 63,100 บาท
• ขายออก บาทละ 63,200 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 61,837.64 บาท
• ขายออก บาทละ 64,000 บาท
ประกาศครั้งที่ 7
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 63,000 บาท
• ขายออก บาทละ 63,100 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 61,746.68 บาท
• ขายออก บาทละ 63,900 บาท
ประกาศครั้งที่ 6
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 62,950 บาท
• ขายออก บาทละ 63,050 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 61,686.04 บาท
• ขายออก บาทละ 63,850 บาท
ประกาศครั้งที่ 5
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 62,900 บาท
• ขายออก บาทละ 63,000 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 61,640.56 บาท
• ขายออก บาทละ 63,800 บาท
ประกาศครั้งที่ 4
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 62,800 บาท
• ขายออก บาทละ 62,900 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 61,549.6 บาท
• ขายออก บาทละ 63,700 บาท
ประกาศครั้งที่ 3
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 62,950 บาท
• ขายออก บาทละ 63,050 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 61,686.04 บาท
• ขายออก บาทละ 63,850 บาท
ประกาศครั้งที่ 2
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 63,000 บาท
• ขายออก บาทละ 63,100 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 61,746.68 บาท
• ขายออก บาทละ 63,900 บาท
ประกาศครั้งที่ 1
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 63,050 บาท
• ขายออก บาทละ 63,150 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 61,792.16 บาท
• ขายออก บาทละ 63,950 บาท