รู้แล้วเป็นใคร หนุ่มถูกตำรวจวิสามัญกลางกรุง หลังหนีมากบดานที่บ้านในพื้นที่ตลิ่งชัน ยิงสู้เปิดทางโดนสวนดับ พบยาเสพติดด้วย

เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 27 ต.ค.68 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ตลิ่งชัน ได้รับแจ้งจากสายลับว่า นายวิชัย (ขอสงวนนามสกุล) หรือบอย บางกรวย อายุ 44 ปี ซึ่งเกี่ยวข้องกับยาเสพติด หลบหนีมากบดานที่บ้านหลังหนึ่ง ริมคลองมหาสวัสดิ์ ถนนเลียบทางรถไฟ แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กทม.

จากนั้นเจ้าหน้าที่จึงนำกำลังเข้าตรวจสอบ โดยพบว่า นายวิชัย อยู่ในบ้านหลังดังกล่าว จึงแสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจและสั่งให้ยอมมอบตัว แต่ นายวิชัย กลับขัดขืนใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจประมาณ 2-3 นัด

ทำให้เจ้าหน้าที่ตัดสินใจใช้อาวุธปืนยิงสวนกลับไปเพื่อป้องกันตัว ทำให้นายวิชัย ถูกแก่ความตาย ก่อนเข้าตรวจสอบพบยาเสพติดจำนวนหนึ่ง และอาวุธปืนที่ใช้ยิงต่อสู้ เบื้องต้นพบว่า นายวิชัย มีคดีติดตัวอยู่หลายคดี ทั้งยาเสพติด และต่อสู้ขัดขวางเจ้าหน้าที่

