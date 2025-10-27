เผยประวัติ บอย บางกรวย ยิงสู้ตร.ก่อนโดนวิสามัญ พบหมายจับติดตัวหลายคดี รองผบ.ตร. ลงพื้นที่ ค้นบ้านเจอยาเสพติด อาวุธปืน
เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 27 ต.ค.68 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ตลิ่งชัน ได้รับแจ้งจากสายลับว่า นายวิชัย หรือบอย บางกรวย อายุ 44 ปี ซึ่งเกี่ยวข้องกับยาเสพติด หลบหนีมากบดานที่บ้านหลังหนึ่ง ริมคลองมหาสวัสดิ์ ถนนเลียบทางรถไฟ แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กทม.
จากนั้นเจ้าหน้าที่จึงนำกำลังเข้าตรวจสอบ โดยพบว่า นายวิชัย อยู่ในบ้านหลังดังกล่าว จึงแสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจและสั่งให้ยอมมอบตัว แต่ นายวิชัย กลับขัดขืนใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจประมาณ 2-3 นัด ทำให้เจ้าหน้าที่ตัดสินใจใช้อาวุธปืนยิงสวนกลับไปเพื่อป้องกันตัว ทำให้นายวิชัย เสียชีวิต ก่อนเข้าตรวจสอบพบยาเสพติดจำนวนหนึ่ง และอาวุธปืนที่ใช้ยิงต่อสู้
รายงานข่าวแจ้งว่า จากการตรวจสอบประวัติ พบว่า นายวิชัย มีพฤติกรรมค้ากับยาเสพติดมาตั้งแต่อายุ 29 ปี มีหมายค้น และ หมายจับหลายคดี โดยนายวิชัย มักจะมีพฤติกรรมหลบหนี และขัดขืนการจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจ อย่างไรก็ตาม พล.ต.อ. สำราญ นวลมา รองผบ.ตร. และ พล.ต.ต.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร. กำลังลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์ด้วยตัวเอง