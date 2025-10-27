อ้างสวัสดิการ หัวหน้าอุทยานฯสั่งให้ใช้ "รถหลวง" รับจ๊อบวิ่งบริการนักท่องเที่ยวต่างชาติ

อ้างสวัสดิการ หัวหน้าอุทยานฯสั่งให้ใช้ “รถหลวง” รับจ๊อบวิ่งบริการนักท่องเที่ยวต่างชาติชมสัตว์ป่า “รมว.ทส.” ส่ง “ชัยวัฒน์”ลงพื้นที่ หลังถูกร้องเรียน พบหลักฐานอื้อ
วันที่ 27 ต.ค.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ในฐานะหนึ่งในหัวหน้าคณะทำงานชุดเฉพาะกิจ (ฉก.ทส.) ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้โพสต์ข้อมูล การลงพื้นที่ตรวจสอบ กรณีมีชาวบ้านร้องเรียนว่า มีการนำ “รถหลวง” มาวิ่งบริการนักท่องเที่ยวชมสัตว์ป่า ภายในอุทยานแห่งชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 25 ต.ค.ที่ผ่านมา
โดยการตรวจสอบครั้งนี้เป็นไปตามคำสั่งของ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) และ พล.ต.ต.นันทชาติ ศุภมงคล ที่ปรึกษา รมว.ทส. หลังได้รับเรื่องร้องเรียนจาก ชมรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ช้างป่ากุยบุรี ว่า รถยนต์ราชการที่ติดตราสัญลักษณ์กรมอุทยานฯ ถูกนำมาวิ่งให้บริการนักท่องเที่ยว โดยอ้างว่าเป็น “รถของหัวหน้าอุทยานฯ” และสามารถให้บริการได้
นายชัยวัฒน์ ระบุว่า สาเหตุที่ลงมาตรวจสอบ เนื่องจาก รมว.ทส. ได้รับเรื่องร้องเรียนจาก ชมรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ช้างป่ากุยบุรีว่า มีการนำรถยนต์ราชการที่ติดตรากรมอุทยานฯ มาวิ่งให้บริการนักท่องเที่ยว โดยอ้างว่าเป็น “รถของหัวหน้าอุทยานฯ” สามารถทำได้ และยังมีการแทรกคิวรถของชาวบ้านที่จดทะเบียนถูกต้องตามระบบ
ทั้งนี้กลุ่มชาวบ้านกว่า 50 คัน ซึ่งจัดตั้งเป็นรถบริการนักท่องเที่ยวชมช้างป่า กระทิง และสัตว์ป่าอื่น ๆ ภายในอุทยานฯ ได้ร้องเรียนว่า รถหลวงดังกล่าวเข้ามาวิ่งรับนักท่องเที่ยวเป็นคันแรกทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.68 เป็นต้นมา
และผลการตรวจสอบภาคสนาม จากการได้ลงพื้นที่ด้วยตนเอง ร่วมสังเกตการณ์ และส่งเจ้าหน้าที่ลงทดสอบระบบท่องเที่ยว พบว่า เหตุการณ์เป็นไปตามคำร้องเรียนของชาวบ้าน โดยพบรถยนต์ราชการติดตรากรมอุทยานฯ จำนวน 3 คัน ซึ่งนักท่องเที่ยวที่นั่งรถราชการเหล่านี้ ไม่ได้รับตั๋วค่ารถ 850 บาท ตามระบบ และส่วนใหญ่ที่นั่งรถหลวงจะเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติ
จึงได้ประสานงานกับ นายนิทัศน์ นุ่นสง ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่สายตรวจป้องกันและปราบปราม เข้าร่วมตรวจสอบร่วมกันในพื้นที่ จากการสอบถามเจ้าหน้าที่และพนักงานที่เกี่ยวข้อง พบข้อมูลสำคัญ ดังนี้
- เจ้าหน้าที่ที่ขับรถและร่วมปฏิบัติงาน ยืนยันตรงกัน ว่าเป็นคำสั่งจากหัวหน้าอุทยานฯ ให้ใช้รถหลวงวิ่งบริการนักท่องเที่ยวจริง
- เจ้าหน้าที่ ทราบดีว่าเป็นการกระทำผิดระเบียบ แต่ต้องทำตามคำสั่ง โดยหัวหน้าอ้างว่าเป็น “สวัสดิการ”
- เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 จนถึงปัจจุบัน
- รถราชการจะรับเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติ และรายได้ถูกโอนเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ โดยอ้างเป็นกองทุนสวัสดิการ
- มีการเบิกน้ำมันจากงบราชการตามปกติ แต่ใช้รถหลวงออกให้บริการ รวมทั้งสิ้น 6 คัน หมุนเวียนวันละ 3–4 คัน
- ชาวบ้านร้องเรียนหลายครั้ง แต่ยังไม่มีการตรวจสอบหรือสอบสวนอย่างเป็นทางการ ก่อนหน้านี้
เบื้องต้น จะได้รายงานผล และรวบรวมหลักฐานทั้งหมด เพื่อเสนอให้ รมว.ทส. ดำเนินการตรวจสอบและพิจารณาทางวินัยต่อไป