ราคาทองวันนี้ 28 ต.ค.68 สมาคมค้าทองคำ เปิดตลาดเช้า ดิ่งแรงต่อเนื่อง รีบตัดสินใจ เทียบราคาปิดวันที่ 27 ต.ค.ที่ผ่านมา โดยทองรูปพรรณขายออกบาทละ 62,750 บาท

ราคาทองคำประจำวันที่ 28 ต.ค.2568 ดิ่งแรง 600 บาท เปรียบเทียบกับราคาสุดท้ายของวันที่ 27 ต.ค.ที่ผ่านมา โดยราคาทองรูปพรรณขยับมาอยู่ที่บาทละ 62,750 บาท อ้างอิงข้อมูลล่าสุดจาก สมาคมค้าทองคำ ที่เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ เมื่อเวลา 09.08 น.ที่ผ่านมา

ทองคำแท่งมีราคารับซื้อในประเทศอยู่ที่บาทละ 61,850 บาท ขายออกบาทละ 61,950 บาท ตามประกาศครั้งที่ 1

สำหรับ ทองรูปพรรณ 96.5 เปอร์เซ็นต์ รับซื้ออยู่ที่บาทละ 60,609.68 บาท ขายออกที่ราคา 62,750 บาท ทั้งนี้ ในส่วนของราคาทองคำโลก (Gold Spot) อยู่ที่ระดับ 4,012.00 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์

สรุป ราคาทองวันนี้ 28 ต.ค.2568

ประกาศครั้งที่ 1
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 61,850 บาท
• ขายออก บาทละ 61,950 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 60,609.68 บาท
• ขายออก บาทละ 62,750 บาท

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

ราคาทองวันนี้ 28 ต.ค.68 ประกาศครั้งแรก ดิ่งแรง เทียบราคาปิดวานนี้
2

ใช้ผิดประเภทโดนระงับสิทธิ คนละครึ่งพลัส ซื้ออะไรได้บ้าง เช็กเงื่อนไข
3

โปรดเกล้าฯ ให้ นายทหารราชองครักษ์พิเศษ พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่
4

ทราย เจริญปุระ คิดหลายรอบจะเล่าเรื่องนี้ดีมั้ย แต่อยากบันทึกครั้งหนึ่งในชีวิต
5

วิ่ง 30 นาที หรือ เดิน 60 นาที แบบไหนให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่ากัน คำตอบเกินคาด
6

งานวิจัยใหม่เผย ผมหงอกไม่ได้แปลว่าแก่เสมอไป แต่ร่างกายกำลังต่อสู้มะเร็ง
7

ชายญี่ปุ่นขับรถบรรทุก เพิ่งรู้ถูกสลับตัวแต่เกิด แท้จริงเป็นทายาทเศรษฐี รพ.ชดเชย 8 ล้าน
8

ใหม่ - เต๋อ ไม่เลื่อนงานแต่ง เผยแพลนลดแขกเหลือหลักสิบ จัดอย่างสุภาพเรียบร้อย ไม่เอิกเกริก
9

กรมอุตุฯ ประกาศฉบับ 2 เตือน อากาศแปรปรวน ฝนถล่มเพิ่มขึ้น น้ำท่วมขัง
10

หวยลาววันนี้ ตรวจหวยลาว ผลหวยลาว ประจำงวดวันที่ 27 ตุลาคม 2568