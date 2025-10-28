ราคาทองวันนี้ 28 ต.ค.68 ประกาศครั้งแรก ดิ่งแรง เทียบราคาปิดวานนี้

ราคาทองวันนี้ 28 ต.ค.68 สมาคมค้าทองคำ เปิดตลาดเช้า ดิ่งแรงต่อเนื่อง รีบตัดสินใจ เทียบราคาปิดวันที่ 27 ต.ค.ที่ผ่านมา โดยทองรูปพรรณขายออกบาทละ 62,750 บาท
ราคาทองคำประจำวันที่ 28 ต.ค.2568 ดิ่งแรง 600 บาท เปรียบเทียบกับราคาสุดท้ายของวันที่ 27 ต.ค.ที่ผ่านมา โดยราคาทองรูปพรรณขยับมาอยู่ที่บาทละ 62,750 บาท อ้างอิงข้อมูลล่าสุดจาก สมาคมค้าทองคำ ที่เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ เมื่อเวลา 09.08 น.ที่ผ่านมา
ทองคำแท่งมีราคารับซื้อในประเทศอยู่ที่บาทละ 61,850 บาท ขายออกบาทละ 61,950 บาท ตามประกาศครั้งที่ 1
สำหรับ ทองรูปพรรณ 96.5 เปอร์เซ็นต์ รับซื้ออยู่ที่บาทละ 60,609.68 บาท ขายออกที่ราคา 62,750 บาท ทั้งนี้ ในส่วนของราคาทองคำโลก (Gold Spot) อยู่ที่ระดับ 4,012.00 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์
สรุป ราคาทองวันนี้ 28 ต.ค.2568
ประกาศครั้งที่ 1
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 61,850 บาท
• ขายออก บาทละ 61,950 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 60,609.68 บาท
• ขายออก บาทละ 62,750 บาท