‘ซาบีดา’ เผยความพร้อม พระราชพิธีถวายพระเพลิง สมเด็จพระพันปีหลวง คาด 2 เดือนร่างแบบพระเมรุมาศเสร็จ จัดสร้างไม่เกิน 9 เดือน ย้ำจัดงานตามประเพณีได้

เมื่อเวลา 09.45 น. วันที่ 28 ต.ค.68 ทีทำเนียบรัฐบาล น.ส.ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รมว.วัฒนธรรม (วธ.) กล่าวถึงการเตรียมการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ว่า กระทรวงวัฒนธรรม

โดยกรมศิลปากร อยู่ระหว่างการตรวจสอบความพร้อมของราชรถ และพระยานมาศ โดยจะต้องตกแต่งให้สวยงามสมพระเกียรติ และมีความแข็งแรง จากนั้น จะทำแบบพระเมรุมาศ โดยคาดว่าจะใช้เวลาร่างแบบ 2 เดือน ก่อนจะนำขึ้นให้องค์ที่ปรึกษามีพระราชวินิจฉัย และจะใช้เวลาในการก่อสร้างถ้าเมรุมาศไม่เกิน 9 เดือน

น.ส.ซาบีดา กล่าวต่อว่า ส่วนเรื่องการจัดงานประเพณีต่างๆ สามารถจัดได้ ตามที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ปรารภไว้ แต่ก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าของพื้นที่ ว่าจะจัดอย่างไรให้มีความเหมาะสม เช่น กระทรวงวัฒนธรรมปรับรูปแบบงานลอยกระทงในแนวคิด “ลอยกระทงไท ไทย คารวาลัย พระแม่แห่งแผ่นดิน” เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

“งานส่งเสริมประเพณีสามารถจัดได้ แต่ขอให้ลดโทนเสียง ให้อยู่ในความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และจัดให้อยู่ในกรอบของประเพณีอันดีงาม” น.ส.ซาบีดา กล่าว

 

