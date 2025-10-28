ครม. เห็นชอบ ตั้ง8คกก.จัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ “สมเด็จพระพันปีหลวง” สมพระเกียรติ บวรศักดิ์ ย้ำ ไม่ห้ามจัดกิจกรรม หลังโซเชียลกระพือข่าว แนะนักการเมืองดูกาลเทศะ

เมื่อเวลา 11.50 น. วันที่ 28 ต.ค.2568 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายโสภณ ซารัมย์ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรี นายภราดร ปริศนานันทกุล รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงถึงการจัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

นายโสภณ กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญอย่างยิ่ง และได้จัดเตรียมโครงการเพื่อแสดงความอาลัย ให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ โดยพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลจะจัดให้ครบตามกำหนด เริ่มจากพิธีสัตตมวาร ครบ 7 วัน ในวันที่ 30 ต.ค. และจะดำเนินการครบ 15 วัน หรือ ปัณรสมวาร ครบ50 วัน หรือ ปัญญาสมวาร และครบ 100 วัน หรือ สตมวาร

ทั้งนี้ รัฐบาลจะจัดพิธีทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และในต่างประเทศ แต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ด้านนายบวรศักดิ์ กล่าวว่า ครม.มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 8 คณะ ได้แก่

1.คณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีการ มีนายโสภณ ซารัมย์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน 2.คณะกรรมการฝ่ายจัดขบวนพระบรมราชอิสริยยศและงานพระราชพิธี โดยมี พล.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รมว.กลาโหม เป็นประธาน

3.คณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบ และบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพาหนะมาศ มีนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน 4.คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธี มีน.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

5.คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจรในงานพระราชพิธี โดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คมนาคม เป็นประธาน 6.คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือจดหมายเหตุและหนังสือที่ระลึกในงานพระราชพิธี มี น.ส.ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รมว.วัฒนธรรม เป็นประธาน

7.คณะกรรมการฝ่ายกลั่นกรองการขอใช้งบประมาณในงานพระราชพิธี มีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน 8.คณะกรรมการศูนย์ประสานการจัดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ มี นายภราดร ปริศนานันทกุล รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นรองประธาน

“รัฐบาลขอยืนยันว่า จะดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยความรอบคอบ สมพระเกียรติ และเป็นไปตามโบราณราชประเพณี เพื่อให้การถวายพระเกียรติสูงสุดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมบูรณ์ที่สุด”

ขณะที่นายภราดร กล่าวว่า ทุกหน่วยงานราชการและผู้ที่มีความเกี่ยวข้อง สามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลข 062-201-7232 หรือสายด่วน 1111 ทั้งนี้ ได้มอบให้ทุกส่วนราชการ ร่วมพลังแห่งความภักดีส่งภาพการจัดกิจกรรม ไปยังสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อรวบรวมส่งให้สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร เพื่อจัดทำหนังสือต่อไป

ผู้สื่อข่าวถามถึงความชัดเจนในการจัดกิจกรรมช่วงงานพระราชพิธี นายบวรศักดิ์ กล่าวว่า ไม่ได้ห้ามใดๆ ทั้งสิ้น ไปตีความกันเอาเอง ขอให้ประชาชนดำเนินกิจกรรมที่เหมาะสม โดยน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระพันปีหลวง โดยไม่ได้ห้ามจัดกิจกรรมอะไร

ฉะนั้น ที่พูดกันในโซเชียลอย่างนู้นอย่างนี้ไม่ถูก ขอความเข้าใจตรงนี้ด้วยว่า รัฐบาลไม่มีความประสงค์ที่จะไปทำให้การดำเนินชีวิตและธุรกิจของประชาชนต้องหยุดชะงัก นั่นไม่ใช่เรื่องที่พึงประสงค์ทั้งสิ้น

เมื่อถามว่าการทำกิจกรรมทางการเมืองยังสามารถทำได้หรือไม่ นายบวรศักดิ์ กล่าวว่า ตนไม่อาจแนะนำพรรคการเมืองได้ คำตอบนี้ในนามส่วนตัว ในนามนายบวรศักดิ์ ต้องดูเทศกาลบ้านเมือง ดูกาละ ดูเทศะ และเป็นผู้ใหญ่ทั้งนั้น ไม่ต้องพูดอะไรมาก

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

ผบก.น.2 สั่งไล่ออก รองผกก. ออกจากราชการ หลังถูกจับเอี่ยวแก๊งคอลฯ
2

ราคาทองวันนี้ 28 ต.ค.68 ประกาศครั้งแรก ดิ่งแรง เทียบราคาปิดวานนี้
3

วิ่ง 30 นาที หรือ เดิน 60 นาที แบบไหนให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่ากัน คำตอบเกินคาด
4

4 สิ่งต้องห้าม อย่าใส่ไว้ในกระเป๋าสตางค์ ถ้าไม่อยาก "ลาภหาย"
5

ราคาทองวันนี้ 28 ต.ค.68 ประกาศครั้งที่7 ร่วงแรงรัวๆ เทียบราคาปิดวานนี้
6

ทราย เจริญปุระ คิดหลายรอบจะเล่าเรื่องนี้ดีมั้ย แต่อยากบันทึกครั้งหนึ่งในชีวิต
7

ใช้ผิดประเภทโดนระงับสิทธิ คนละครึ่งพลัส ซื้ออะไรได้บ้าง เช็กเงื่อนไข
8

โปรดเกล้าฯ ให้ นายทหารราชองครักษ์พิเศษ พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่
9

รถดูดส้วมระเบิด สุดระทึก พนักงานบนรถเสื้อขาด ได้รับบาดเจ็บ (คลิป)
10

งานวิจัยใหม่เผย ผมหงอกไม่ได้แปลว่าแก่เสมอไป แต่ร่างกายกำลังต่อสู้มะเร็ง