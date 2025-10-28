ครม. เห็นชอบ ตั้ง8คกก.จัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ “สมเด็จพระพันปีหลวง” สมพระเกียรติ บวรศักดิ์ ย้ำ ไม่ห้ามจัดกิจกรรม หลังโซเชียลกระพือข่าว แนะนักการเมืองดูกาลเทศะ
เมื่อเวลา 11.50 น. วันที่ 28 ต.ค.2568 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายโสภณ ซารัมย์ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรี นายภราดร ปริศนานันทกุล รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงถึงการจัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
นายโสภณ กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญอย่างยิ่ง และได้จัดเตรียมโครงการเพื่อแสดงความอาลัย ให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ โดยพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลจะจัดให้ครบตามกำหนด เริ่มจากพิธีสัตตมวาร ครบ 7 วัน ในวันที่ 30 ต.ค. และจะดำเนินการครบ 15 วัน หรือ ปัณรสมวาร ครบ50 วัน หรือ ปัญญาสมวาร และครบ 100 วัน หรือ สตมวาร
ทั้งนี้ รัฐบาลจะจัดพิธีทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และในต่างประเทศ แต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ด้านนายบวรศักดิ์ กล่าวว่า ครม.มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 8 คณะ ได้แก่
1.คณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีการ มีนายโสภณ ซารัมย์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน 2.คณะกรรมการฝ่ายจัดขบวนพระบรมราชอิสริยยศและงานพระราชพิธี โดยมี พล.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รมว.กลาโหม เป็นประธาน
3.คณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบ และบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพาหนะมาศ มีนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน 4.คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธี มีน.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
5.คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจรในงานพระราชพิธี โดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คมนาคม เป็นประธาน 6.คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือจดหมายเหตุและหนังสือที่ระลึกในงานพระราชพิธี มี น.ส.ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รมว.วัฒนธรรม เป็นประธาน
7.คณะกรรมการฝ่ายกลั่นกรองการขอใช้งบประมาณในงานพระราชพิธี มีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน 8.คณะกรรมการศูนย์ประสานการจัดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ มี นายภราดร ปริศนานันทกุล รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นรองประธาน
“รัฐบาลขอยืนยันว่า จะดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยความรอบคอบ สมพระเกียรติ และเป็นไปตามโบราณราชประเพณี เพื่อให้การถวายพระเกียรติสูงสุดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมบูรณ์ที่สุด”
ขณะที่นายภราดร กล่าวว่า ทุกหน่วยงานราชการและผู้ที่มีความเกี่ยวข้อง สามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลข 062-201-7232 หรือสายด่วน 1111 ทั้งนี้ ได้มอบให้ทุกส่วนราชการ ร่วมพลังแห่งความภักดีส่งภาพการจัดกิจกรรม ไปยังสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อรวบรวมส่งให้สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร เพื่อจัดทำหนังสือต่อไป
ผู้สื่อข่าวถามถึงความชัดเจนในการจัดกิจกรรมช่วงงานพระราชพิธี นายบวรศักดิ์ กล่าวว่า ไม่ได้ห้ามใดๆ ทั้งสิ้น ไปตีความกันเอาเอง ขอให้ประชาชนดำเนินกิจกรรมที่เหมาะสม โดยน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระพันปีหลวง โดยไม่ได้ห้ามจัดกิจกรรมอะไร
ฉะนั้น ที่พูดกันในโซเชียลอย่างนู้นอย่างนี้ไม่ถูก ขอความเข้าใจตรงนี้ด้วยว่า รัฐบาลไม่มีความประสงค์ที่จะไปทำให้การดำเนินชีวิตและธุรกิจของประชาชนต้องหยุดชะงัก นั่นไม่ใช่เรื่องที่พึงประสงค์ทั้งสิ้น
เมื่อถามว่าการทำกิจกรรมทางการเมืองยังสามารถทำได้หรือไม่ นายบวรศักดิ์ กล่าวว่า ตนไม่อาจแนะนำพรรคการเมืองได้ คำตอบนี้ในนามส่วนตัว ในนามนายบวรศักดิ์ ต้องดูเทศกาลบ้านเมือง ดูกาละ ดูเทศะ และเป็นผู้ใหญ่ทั้งนั้น ไม่ต้องพูดอะไรมาก