ฉาวคลิปหลุด สจ.บางกรวย พรรคประชาชน ทำร้ายแฟนสาวในบ้านพัก เจ้าตัวปฏิเสธให้สัมภาษณ์ อ้างคำสั่งผู้ใหญ่ คนสนิทเผยสาเหตุคลิปหลุด
นนทบุรี : กรณี เพจ Social Hunter 2022 ลงคลิปเหตุการณ์ที่ระบุชายในคลิปคือ นายธวัช ศรีช่วย ส.อบจ.นนทบุรี เขต 4 อำเภอบางกรวย พรรคประชาชน ซึ่งชนะเลือกตั้งได้เป็น สจ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 1 ก.พ.ที่ผ่านมา ลงมือทำร้ายร่างกายแฟนสาวในบ้านพักบนโซฟาด้วยการตบตีและถีบใส่ จนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวาง เกี่ยวพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและใช้ความรุนแรงกับผู้หญิง โดยเหตุการณ์ในคลิปดังกล่าวระบุว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นในบ้านพักเมื่อวันที่ 1 ส.ค.ที่ผ่านมา
วันที่ 28 ต.ค.2568 ผู้สื่อข่าวพยายามติดต่อผ่าน นายธวัช แต่เจ้าตัวอ้างว่า ไม่สะดวกให้สัมภาษณ์เนื่องจากได้เลิกรากับอดีตแฟนสาวไปแล้ว และอยากให้เรื่องนี้เงียบลงไปตามที่ผู้ใหญ่สั่งมา
จากการสอบถามข้อมูลจากคนสนิทของนายธวัช ให้ข้อมูลว่า นายธวัชคบหากับอดีตแฟนสาวที่ถูกทำร้ายร่างกายมาก่อนหน้านั้น กระทั่งมาเกิดเรื่องมีปากเสียงตบตีกัน ก่อนที่ทั้งคู่จะแยกย้ายกันไป จนกระทั่งมีการเปิดตัวรักใหม่ทำให้มีคลิปหลุดออกไปสู่โซเซียล