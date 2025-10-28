หงส์ไทย โต้ อย. อธิบายไม่ชัดเจนเรื่องผลตรวจ แจงเป็นล็อตเก่าของปีที่แล้ว เตรียมเข้าไปคุย หากเสียหายต่อผู้บริโภค บริษัทพร้อมรับผิดชอบเต็มที่
‘เก่ง–ธีระพงศ์ ระบือธรรม’ เจ้าของบริษัท สมุนไพร หงส์ไทย จำกัด ให้สัมภาษณ์ชี้แจงกรณี สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เผยผลการทดสอบยาดมผสมสมุนไพรตราหงส์ไทย สูตร 2 ไม่ผ่านมาตรฐานในรายการทดสอบการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ว่า
ขณะนี้ทางบริษัทได้รับแจ้งผลแล้วและอยู่ระหว่างขอรายละเอียดเพิ่มเติมจาก อย. เพื่อทำความเข้าใจถึงลักษณะของเชื้อที่ตรวจพบและระดับความรุนแรง
เราได้รับแจ้งว่าเป็นการสุ่มตรวจจากล็อตเก่าของปีที่แล้ว ในผลิตภัณฑ์ล็อต 332 เดือนธันวาคม 2567 พบเชื้อจุลินทรีย์เกินมาตรฐาน แต่ยังไม่มีการอธิบายชัดเจนว่ามันเกินอย่างไร มีผลต่อผู้บริโภคแค่ไหน ตอนนี้กำลังจะเข้าไปพูดคุยกับ อย. เพื่อหาสาเหตุและแนวทางแก้ไขให้ชัดเจน
ทางบริษัทให้ความสำคัญกับมาตรฐานการผลิตมาโดยตลอด โดยทุกล็อตก่อนวางจำหน่ายมีการเพาะเชื้อตรวจสอบตามเกณฑ์ 3 ตัวหลัก และที่ผ่านมาไม่เคยพบการปนเปื้อน พร้อมย้ำว่า หากพิสูจน์ได้ว่าผลิตภัณฑ์ของหงส์ไทยเป็นสาเหตุของความเสียหายต่อผู้บริโภค บริษัทพร้อมรับผิดชอบเต็มที่
อ้างอิง : ประชาชาติธุรกิจ