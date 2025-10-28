หงส์ไทย โต้ อย. อธิบายไม่ชัดเจนเรื่องผลตรวจ แจงเป็นล็อตเก่าของปีที่แล้ว เตรียมเข้าไปคุย หากเสียหายต่อผู้บริโภค บริษัทพร้อมรับผิดชอบเต็มที่

‘เก่ง–ธีระพงศ์ ระบือธรรม’ เจ้าของบริษัท สมุนไพร หงส์ไทย จำกัด ให้สัมภาษณ์ชี้แจงกรณี สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เผยผลการทดสอบยาดมผสมสมุนไพรตราหงส์ไทย สูตร 2 ไม่ผ่านมาตรฐานในรายการทดสอบการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ว่า

ขณะนี้ทางบริษัทได้รับแจ้งผลแล้วและอยู่ระหว่างขอรายละเอียดเพิ่มเติมจาก อย. เพื่อทำความเข้าใจถึงลักษณะของเชื้อที่ตรวจพบและระดับความรุนแรง

เราได้รับแจ้งว่าเป็นการสุ่มตรวจจากล็อตเก่าของปีที่แล้ว ในผลิตภัณฑ์ล็อต 332 เดือนธันวาคม 2567 พบเชื้อจุลินทรีย์เกินมาตรฐาน แต่ยังไม่มีการอธิบายชัดเจนว่ามันเกินอย่างไร มีผลต่อผู้บริโภคแค่ไหน ตอนนี้กำลังจะเข้าไปพูดคุยกับ อย. เพื่อหาสาเหตุและแนวทางแก้ไขให้ชัดเจน

ทางบริษัทให้ความสำคัญกับมาตรฐานการผลิตมาโดยตลอด โดยทุกล็อตก่อนวางจำหน่ายมีการเพาะเชื้อตรวจสอบตามเกณฑ์ 3 ตัวหลัก และที่ผ่านมาไม่เคยพบการปนเปื้อน พร้อมย้ำว่า หากพิสูจน์ได้ว่าผลิตภัณฑ์ของหงส์ไทยเป็นสาเหตุของความเสียหายต่อผู้บริโภค บริษัทพร้อมรับผิดชอบเต็มที่

อ้างอิง : ประชาชาติธุรกิจ

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

ผบก.น.2 สั่งไล่ออก รองผกก. ออกจากราชการ หลังถูกจับเอี่ยวแก๊งคอลฯ
2

วิ่ง 30 นาที หรือ เดิน 60 นาที แบบไหนให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่ากัน คำตอบเกินคาด
3

4 สิ่งต้องห้าม อย่าใส่ไว้ในกระเป๋าสตางค์ ถ้าไม่อยาก "ลาภหาย"
4

ราคาทองวันนี้ 28 ต.ค.68 ประกาศครั้งแรก ดิ่งแรง เทียบราคาปิดวานนี้
5

ราคาทองวันนี้ 28 ต.ค.68 ประกาศครั้งที่7 ร่วงแรงรัวๆ เทียบราคาปิดวานนี้
6

จับ รองผกก. พื้นที่นครบาล เป็นที่ปรึกษาให้บริษัทญาติ รับเปิดบัญชีม้า ได้ค่าจ้างเดือนละ 7 หลัก
7

งานวิจัยใหม่เผย ผมหงอกไม่ได้แปลว่าแก่เสมอไป แต่ร่างกายกำลังต่อสู้มะเร็ง
8

ด่วน เพลิงไหม้ วัดดังร้อยเอ็ด วอดทั้งหลัง ไฟลุกลามรุนแรง ระดมฉีดน้ำสกัด
9

ราคาทองวันนี้ 28 ต.ค.68 ประกาศปรับตัว 32 ครั้ง ร่วงไม่หยุด ใครคิดอยู่รีบตัดสินใจ
10

ทราย เจริญปุระ คิดหลายรอบจะเล่าเรื่องนี้ดีมั้ย แต่อยากบันทึกครั้งหนึ่งในชีวิต