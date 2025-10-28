กรมอุตุฯ ประกาศฉบับที่ 4 เตือน อากาศแปรปรวน ฝนถล่มเพิ่มขึ้น ตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนระวังอันตราย 29 ต.ค.-2 พ.ย.นี้ เผย อาจเกิดน้ำท่วมได้

วันที่ 29 ต.ค.2568 กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศ เรื่อง อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทย ฉบับที่ 4 (311/2568) (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม-2 พฤศจิกายน 2568) ระบุว่า ในช่วงวันที่ 29 ต.ค.-2 พ.ย. 68 ประเทศไทยตอนบน และภาคใต้ตอนบนจะมีสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง โดยจะมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่ง

โดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคเหนือ และภาคใต้ตอนบนตามลำดับ เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนล่างจะเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณภาคตะวันออก ภาคกลางตอนล่าง และภาคใต้ตอนบน ลงสู่ทะเลอันดามันตอนบน ประกอบกับมีแนวพัดสอบของลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคเหนือ

ขอให้เกษตรกรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตร รวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง เพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนตก และระวังอันตรายจากฝนตกหนัก ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมได้ในบางพื้นที่

ขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด และสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th หรือโทร 0-2399-4012-13 และ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ประกาศ ณ วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2568 เวลา 05.00 น. ทั้งนี้ กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปในวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2568 เวลา 17.00 น.

กรมอุตุฯ ประกาศฉบับที่ 4 เตือน อากาศแปรปรวน ฝนถล่มเพิ่มขึ้น ตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนระวังอันตราย 29 ต.ค.-2 พ.ย.นี้ เผย อาจเกิดน้ำท่วมได้

กรมอุตุฯ ประกาศฉบับที่ 4 เตือน อากาศแปรปรวน ฝนถล่มเพิ่มขึ้น ตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนระวังอันตราย 29 ต.ค.-2 พ.ย.นี้ เผย อาจเกิดน้ำท่วมได้

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

ย้ำ คนได้สิทธิ คนละครึ่งพลัส เตือนอย่าใช้ผิด ซื้ออะไรได้-ไม่ได้ เช็กเลยก่อนโดนตัดสิทธิ
2

รู้ไว้ก่อนใช้สิทธิ คนละครึ่งพลัส ครั้งแรกห้ามเกินวันไหน ไม่งั้นถูกริบ ใช้ไม่ครบ 200 เงินจะทบมั๊ย
3

4 สิ่งต้องห้าม อย่าใส่ไว้ในกระเป๋าสตางค์ ถ้าไม่อยาก "ลาภหาย"
4

วิ่ง 30 นาที หรือ เดิน 60 นาที แบบไหนให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่ากัน คำตอบเกินคาด
5

สภาพอากาศวันนี้ กรมอุตุฯ เตือน ฝนเพิ่มขึ้น เปิดชื่อจังหวัดไหน ตกหนักสุด
6

เช็กลิสต์ ร้านบุฟเฟ่ต์ ในกรุงเทพฯ เข้าร่วมโครงการ คนละครึ่งพลัส เริ่มแล้ววันนี้
7

แจงวุ่น ยันไม่ใช่ผู้ช่วย สส. ปมภาพสาวเหน็บปืนไว้ที่เอว เจ้าตัวรับคิดน้อย เป็นปืนปลอม
8

แนะวิธีค้นหา พิกัด ร้านค้า-สินค้า ใกล้ตัว เข้าร่วมโครงการ คนละครึ่งพลัส
9

สาวจีนซื้อ “พุดเดิ้ล” ออนไลน์ เอะใจ ทำไมไม่ตรงปก สุดท้ายถึงรู้ โดนหลอกอย่างจัง
10

กรมอุตุฯ ประกาศฉบับ 2 เตือน อากาศแปรปรวน ฝนถล่มเพิ่มขึ้น น้ำท่วมขัง