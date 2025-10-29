สลด ซีวิค พุ่งเสยท้ายพ่วง 18 ล้อ ดังสนั่นกลางถนนประชาชื่น สาวดับ 1 ศพ หนุ่มคนขับ-เพื่อนหญิงอีก 2 คนเจ็บหนัก เผย เพิ่งกลับจากสถานบันเทิง ฝ่ายชายอาสามาส่ง

เมื่อเวลา 04.00 น. วันที่ 29 ต.ค.2568 พ.ต.ท.สุรศักดิ์ สังข์แก้ว สารวัตร(สอบสวน) สน.ประชาชื่น รับแจ้งเหตุรถยนต์พุ่งชนท้ายรถพ่วง 18 ล้อ บนถนนประชาชื่น ใกล้เคียงซอยประชาชื่น 39 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม. จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมแพทย์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู

ที่เกิดเหตุเป็นถนน 2 เลน มุ่งหน้าแยกประชานิเวศน์ พบรถพ่วง 18 ล้อบรรทุกแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป ทะเบียน สระบุรี และทะเบียนพ่วงท้าย สระบุรี สภาพท้ายพ่วงถูกรถยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า ซีวิค ทะเบียน กทม. สภาพหน้ารถพังยับเยิน ชิ้นส่วนหน้ารถกระจายเกลื่อนถนน

จากการตรวจสอบภายในรถพบผู้เสียชีวิตชื่อ น.ส.แอน อายุ 21 ปี สัญชาติลาว สภาพศพสวมชุดเดรสสีดำลายขาว มีบาดแผลกะโหลกศีรษะแตก นั่งเบาะด้านหน้าซ้าย ส่วนผู้ขับขี่เป็นชายไทย อายุประมาณ 40 ปี มีบาดแผลศีรษะแตกอาการสาหัส และยังมีหญิงชาวลาวอีก 2 รายนั่งอยู่เบาะด้านหลังบาดเจ็บเช่นกัน จึงนำตัวส่งโรงพยาบาลเปาโลเกษตร และโรงพยาบาลเกษมราฎร์ประชาชื่น

จากการสอบถาม นายนที (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 39 ปี คนขับรถพ่วง ให้การว่า ขณะขับรถพ่วงบรรทุกแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป น้ำหนักกว่า 18 ตัน จากบางบัวทอง จ.นนทบุรี เพื่อไปส่งที่ไซต์งานก่อสร้างย่านดินแดง

ระหว่างรถวิ่งบนถนนในช่องทางเลนซ้าย เมื่อมาถึงใกล้ปากซอยประชาชื่น 39 จู่ ๆ มีเสียงดังสนั่นช่วงพ่วงท้ายรถ จึงได้ชะลอรถจอดและตรวจสอบก็พบว่ามีรถเก๋งพุ่งเสยท้ายอย่างแรง ทำให้มีผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตติดคาอยู่ภายในยานพาหนะ

ด้าน เพื่อน ๆ หญิงชาวลาว ให้การว่า ผู้เสียชีวิตและหญิงชาวลาวอีก 2 รายที่บาดเจ็บนั้น ปกติทำงานอยู่ร้านคาราโอเกะ ย่านซอยสามัคคี จ.นนทบุรี โดยคืนนี้เป็นวันหยุดพัก จึงได้ชวนกันไปเที่ยวตามสถานบันเทิง คาดว่าระหว่างกลับห้องพักย่านเตาปูน จึงมาประสบอุบัติเหตุดังกล่าว ส่วนผู้ชายคนขับนั้นคาดว่าเป็นลูกค้าที่อาสาขับรถมาส่งที่ห้องพัก

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่จึงบันทึกรวบรวมที่เกิดเหตุไว้เป็นหลักฐาน และสอบปากคำเพิ่มเติมคนขับรถพ่วง พร้อมทั้งรอให้ผู้บาดเจ็บทั้ง 3 รายอาการดีขึ้นก่อนสอบสวนเพื่อสรุปสาเหตุอุบัติเหตุครั้งนี้ต่อไป

