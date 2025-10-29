ราคาทองวันนี้ 29 ต.ค.68 ประกาศครั้งแรก พุ่งแรง หลังวานนี้ดิ่งลงต่อเนื่อง

ราคาทองวันนี้ 29 ต.ค.68 สมาคมค้าทองคำ ประกาศครั้งแรก พุ่งแรง หลังดิ่งลงต่อเนื่อง เทียบราคาปิดวันที่ 28 ต.ค.ที่ผ่านมา โดยทองรูปพรรณขายออกบาทละ 61,600 บาท
ราคาทองคำประจำวันที่ 29 ต.ค.2568 ปรับเพิ่มขึ้น 900 บาท เปรียบเทียบกับราคาสุดท้ายของวันที่ 28 ต.ค.ที่ผ่านมา โดยทองรูปพรรณขายออกบาทละ 61,600 บาท ตามข้อมูลล่าสุดจากเว็บไซต์ของ สมาคมค้าทองคำ เมื่อเวลา 09.03 น.ที่ผ่านมา
ทองคำแท่งมีราคารับซื้อในประเทศอยู่ที่บาทละ 60,700 บาท ขายออกที่ราคาบาทละ 60,800 บาท ตามประกาศครั้งที่ 1 ของวันนี้
ด้าน ราคาทองรูปพรรณ รับซื้ออยู่ที่บาทละ 59,487.84 บาท และขายออกที่ราคา 61,600 บาท ส่วนราคาทองคำโลก หรือ Gold Spot อยู่ที่ 3,972.00 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์
สรุป ราคาทองวันนี้ 29 ต.ค.2568
ประกาศครั้งที่ 1
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,700 บาท
• ขายออก บาทละ 60,800 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,487.84 บาท
• ขายออก บาทละ 61,600 บาท