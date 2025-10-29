บุกค้นโกดัง อู่ดังปทุมธานี เจอแล้ว ซุปเปอร์คาร์ มูลค่า 9 ล้าน หลังเจ้าของอู่ไม่บอกเจ้าของรถว่าอยู่ไหน เจอรถหรูรอซ่อมอีกเพียบ ซ้ำที่ผืนนี้ไม่ขออนุญาตก่อสร้าง
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 29 ต.ค.2568 พล.ต.ต.พีรพล โชติกเสถียร ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี พร้อมด้วย พ.ต.อ.พัฒนชัย ภมรพิบูลย์ ผกก.สภ.ปากคลองรังสิต, พ.ต.ท.เนติ รุ่งฟ้าแสงอรุณ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ปากคลองรังสิต, พ.ต.ท.สิรภพ บัวหลวง รอง ผกก.สส.สภ.ปากคลองรังสิต, พ.ต.ต.อิทธิพล พุทธรักษา สว.สส.สภ.ปากคลองรังสิต
พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน สภ.ปากคลองรังสิต, นายสมบูรณ์ ปานย้อย นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองบ้านใหม่ และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและผู้เกี่ยวข้อง นำหมายค้นศาลจังหวัดปทุมธานี เข้าตรวจค้นอู่ซ่อมรถแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นโกดังไม่มีชื่อและเลขที่ พื้นที่กว่า 2 ไร่ ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.ปทุมธานี
พบประตูปิดล็อก ต่อมาผู้ดูแลได้มาแสดงตัว เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงนำหมายค้นศาลจังหวัดปทุมธานี ให้รับทราบก่อนพาเข้าตรวจค้น เจ้าหน้าที่ตำรวจพบว่า ภายในโกดังมีรถยนต์หรูหลายคันที่อยู่ระหว่างจอดรอการซ่อม
โดยเป้าหมายในการค้นวันนี้คือการตรวจยึดรถหรู ยี่ห้อเชฟโรเลต คอร์เวตต์ สีแดง ราคากว่า 9 ล้านบาท ที่เจ้าของได้แจ้งความไว้ในเบื้องต้นได้มาจอดซ่อมไว้ที่อู่ดังกล่าว นานกว่า 2 ปี เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงทำการตรวจยึดยกรถสไลด์นำมาจอดไว้ที่ สภ.ปากคลองรังสิต เพื่อทำการตรวจสอบ โดยมีเจ้าของรถมาดูความเรียบร้อยทรัพย์สิน
พล.ต.ต.พีรพล กล่าวว่า วันนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ขอหมายศาลจังหวัดปทุมธานีมาค้นโกดังเก็บรถของอู่ดังที่เป็นข่าว และได้พบรถซุปเปอร์คาร์ ยี่ห้อ เชฟโรเลต คอร์เวตต์ สีแดง ที่ผู้เสียหายแจ้งความไว้ที่ สภ.ปากคลองรังสิต
ซึ่งขณะนี้ได้มีการตรวจยึดไว้ตรวจสอบแล้ว ส่วนรถคันอื่นที่อยู่ในโกดังนี้มีประมาณ 20 คัน เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ถ่ายรูปเอาไว้แล้วและหากทางเจ้าของรถคิดว่ามีรถของตนเองอยู่ในโกดังนี้ก็ให้มาติดต่อกับพนักงานสอบสวนได้
น.ส.ญาดา รัตนสำอาง ทนายความ กล่าวว่า ขณะนี้ทางเจ้าของรถดีใจมาก เพราะเจอรถของตนเองแล้ว ก็ต้องตรวจสอบรถอีกครั้งว่า สภาพสมบูรณ์หรือไม่ ซึ่งทางเจ้าของนั้นมีการบ่ายเบี่ยงมาตลอดเรื่องของเบรกและจะมีการเรียกเก็บเงินเพิ่ม ซึ่งทางเจ้าของรถก็ขอดูรถแต่เจ้าของอู่ไม่ยอมบอกว่ารถอยู่ที่ไหน เจ้าของรถจึงมาแจ้งความไว้กับพนักงานสอบสวนที่ สภ.ปากคลองรังสิต
ด้าน นางสไว หิงมันเทียะ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ที่อู่นี้ปลูกโดยไม่ได้ขออนุญาตก่อสร้างกับทางเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้แนะนำให้คนดูแลโกดังไปขออนุญาตให้ถูกต้อง ส่วนจะมีความผิดข้อหาใดบ้างนั้นต้องรอตรวจสอบอีกครั้ง เพราะที่ตรงนี้ก็ไม่ได้ขอใบอนุญาตประกอบกิจการด้วย