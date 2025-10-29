ราคาทองวันนี้ 29 ต.ค.68 ประกาศครั้งที่20 ผันผวน ล่าสุดดีดแรง อย่าลังเล

ราคาทองวันนี้ 29 ต.ค.68 สมาคมค้าทองคำ ประกาศครั้งที่ 20 ผันผวน ขึ้น-ลง อัปเดตล่าสุดดีดแรง อย่าลังเล เทียบราคาปิดวานนี้ ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 61,650 บาท
ราคาทองคำประจำวันที่ 29 ต.ค.2568 ปรับเพิ่มขึ้น 950 บาท เปรียบเทียบกับราคาสุดท้ายของวันที่ 28 ต.ค.ที่ผ่านมา โดยราคาทองรูปพรรณขยับมาอยู่ที่บาทละ 61,650 บาท ตามข้อมูลจากเว็บไซต์ของ สมาคมค้าทองคำ หรือ Gold Traders Association เมื่อเวลา 14.05 น.ที่ผ่านมา
ทองคำแท่งมีราคารับซื้อในประเทศอยู่ที่บาทละ 60,750 บาท ขายออกบาทละ 60,850 บาท ตามประกาศครั้งที่ 19 ของวันนี้
ขณะที่ ทองรูปพรรณ 96.5 เปอร์เซ็นต์ รับซื้ออยู่ที่บาทละ 59,533.32 บาท ราคาขายออกบาทละ 61,650 บาท ทั้งนี้ ในส่วนของราคาทองคำโลก (Gold Spot) อยู่ที่ระดับ 3,982.00 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์
สรุป ราคาทองวันนี้ 29 ต.ค.2568
ประกาศครั้งที่ 20
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,750.00 บาท
• ขายออก บาทละ 60,850 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,533.32 บาท
• ขายออก บาทละ 61,650 บาท
ประกาศครั้งที่ 19
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,700 บาท
• ขายออก บาทละ 60,800 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,487.84 บาท
• ขายออก บาทละ 61,600 บาท
ประกาศครั้งที่ 18
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,750 บาท
• ขายออก บาทละ 60,850 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,533.32 บาท
• ขายออก บาทละ 61,650 บาท
ประกาศครั้งที่ 17
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,700 บาท
• ขายออก บาทละ 60,800 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,487.84 บาท
• ขายออก บาทละ 61,600 บาท
ประกาศครั้งที่ 16
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,650 บาท
• ขายออก บาทละ 60,750 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,442.36 บาท
• ขายออก บาทละ 61,550 บาท
ประกาศครั้งที่ 15
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,550 บาท
• ขายออก บาทละ 60,650 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,336.24 บาท
• ขายออก บาทละ 61,450 บาท
ประกาศครั้งที่ 14
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,650 บาท
• ขายออก บาทละ 60,750 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,442.36 บาท
• ขายออก บาทละ 61,550 บาท
ประกาศครั้งที่ 13
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,700 บาท
• ขายออก บาทละ 60,800 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,487.84 บาท
• ขายออก บาทละ 61,600 บาท
ประกาศครั้งที่ 12
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,550 บาท
• ขายออก บาทละ 60,650 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,336.24 บาท
• ขายออก บาทละ 61,450 บาท
ประกาศครั้งที่ 11
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,600 บาท
• ขายออก บาทละ 60,700 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,381.72 บาท
• ขายออก บาทละ 61,500 บาท
ประกาศครั้งที่ 10
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,650 บาท
• ขายออก บาทละ 60,750 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,442.36 บาท
• ขายออก บาทละ 61,550 บาท
ประกาศครั้งที่ 9
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,700 บาท
• ขายออก บาทละ 60,800 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,487.84 บาท
• ขายออก บาทละ 61,600 บาท
ประกาศครั้งที่ 8
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,750 บาท
• ขายออก บาทละ 60,850 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,533.32 บาท
• ขายออก บาทละ 61,650 บาท
ประกาศครั้งที่ 7
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,700 บาท
• ขายออก บาทละ 60,800 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,487.84 บาท
• ขายออก บาทละ 61,600 บาท
ประกาศครั้งที่ 6
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,650 บาท
• ขายออก บาทละ 60,750 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,442.36 บาท
• ขายออก บาทละ 61,550 บาท
ประกาศครั้งที่ 5
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,600 บาท
• ขายออก บาทละ 60,700 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,381.72 บาท
• ขายออก บาทละ 61,500 บาท
ประกาศครั้งที่ 4
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,550 บาท
• ขายออก บาทละ 60,650 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,336.24 บาท
• ขายออก บาทละ 61,450 บาท
ประกาศครั้งที่ 3
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,650 บาท
• ขายออก บาทละ 60,750 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,442.36 บาท
• ขายออก บาทละ 61,550 บาท
ประกาศครั้งที่ 2
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,750 บาท
• ขายออก บาทละ 60,850 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,533.32 บาท
• ขายออก บาทละ 61,650 บาท
ประกาศครั้งที่ 1
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,700 บาท
• ขายออก บาทละ 60,800 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,487.84 บาท
• ขายออก บาทละ 61,600 บาท