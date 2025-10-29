ราคาทองวันนี้ 29 ต.ค.68 ประกาศครั้งที่20 ผันผวน ล่าสุดดีดแรง อย่าลังเล

ราคาทองวันนี้ 29 ต.ค.68 สมาคมค้าทองคำ ประกาศครั้งที่ 20 ผันผวน ขึ้น-ลง อัปเดตล่าสุดดีดแรง อย่าลังเล เทียบราคาปิดวานนี้ ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 61,650 บาท

ราคาทองคำประจำวันที่ 29 ต.ค.2568 ปรับเพิ่มขึ้น 950 บาท เปรียบเทียบกับราคาสุดท้ายของวันที่ 28 ต.ค.ที่ผ่านมา โดยราคาทองรูปพรรณขยับมาอยู่ที่บาทละ 61,650 บาท ตามข้อมูลจากเว็บไซต์ของ สมาคมค้าทองคำ หรือ Gold Traders Association เมื่อเวลา 14.05 น.ที่ผ่านมา

ทองคำแท่งมีราคารับซื้อในประเทศอยู่ที่บาทละ 60,750 บาท ขายออกบาทละ 60,850 บาท ตามประกาศครั้งที่ 19 ของวันนี้

ขณะที่ ทองรูปพรรณ 96.5 เปอร์เซ็นต์ รับซื้ออยู่ที่บาทละ 59,533.32 บาท ราคาขายออกบาทละ 61,650 บาท ทั้งนี้ ในส่วนของราคาทองคำโลก (Gold Spot) อยู่ที่ระดับ 3,982.00 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์

สรุป ราคาทองวันนี้ 29 ต.ค.2568

ประกาศครั้งที่ 20
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,750.00 บาท
• ขายออก บาทละ 60,850 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,533.32 บาท
• ขายออก บาทละ 61,650 บาท

ประกาศครั้งที่ 19
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,700 บาท
• ขายออก บาทละ 60,800 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,487.84 บาท
• ขายออก บาทละ 61,600 บาท

ประกาศครั้งที่ 18
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,750 บาท
• ขายออก บาทละ 60,850 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,533.32 บาท
• ขายออก บาทละ 61,650 บาท

ประกาศครั้งที่ 17
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,700 บาท
• ขายออก บาทละ 60,800 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,487.84 บาท
• ขายออก บาทละ 61,600 บาท

ประกาศครั้งที่ 16
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,650 บาท
• ขายออก บาทละ 60,750 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,442.36 บาท
• ขายออก บาทละ 61,550 บาท

ประกาศครั้งที่ 15
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,550 บาท
• ขายออก บาทละ 60,650 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,336.24 บาท
• ขายออก บาทละ 61,450 บาท

ประกาศครั้งที่ 14
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,650 บาท
• ขายออก บาทละ 60,750 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,442.36 บาท
• ขายออก บาทละ 61,550 บาท

ประกาศครั้งที่ 13
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,700 บาท
• ขายออก บาทละ 60,800 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,487.84 บาท
• ขายออก บาทละ 61,600 บาท

ประกาศครั้งที่ 12
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,550 บาท
• ขายออก บาทละ 60,650 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,336.24 บาท
• ขายออก บาทละ 61,450 บาท

ประกาศครั้งที่ 11
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,600 บาท
• ขายออก บาทละ 60,700 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,381.72 บาท
• ขายออก บาทละ 61,500 บาท

ประกาศครั้งที่ 10
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,650 บาท
• ขายออก บาทละ 60,750 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,442.36 บาท
• ขายออก บาทละ 61,550 บาท

ประกาศครั้งที่ 9
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,700 บาท
• ขายออก บาทละ 60,800 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,487.84 บาท
• ขายออก บาทละ 61,600 บาท

ประกาศครั้งที่ 8
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,750 บาท
• ขายออก บาทละ 60,850 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,533.32 บาท
• ขายออก บาทละ 61,650 บาท

ประกาศครั้งที่ 7
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,700 บาท
• ขายออก บาทละ 60,800 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,487.84 บาท
• ขายออก บาทละ 61,600 บาท

ประกาศครั้งที่ 6
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,650 บาท
• ขายออก บาทละ 60,750 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,442.36 บาท
• ขายออก บาทละ 61,550 บาท

ประกาศครั้งที่ 5
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,600 บาท
• ขายออก บาทละ 60,700 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,381.72 บาท
• ขายออก บาทละ 61,500 บาท

ประกาศครั้งที่ 4
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,550 บาท
• ขายออก บาทละ 60,650 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,336.24 บาท
• ขายออก บาทละ 61,450 บาท

ประกาศครั้งที่ 3
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,650 บาท
• ขายออก บาทละ 60,750 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,442.36 บาท
• ขายออก บาทละ 61,550 บาท

ประกาศครั้งที่ 2
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,750 บาท
• ขายออก บาทละ 60,850 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,533.32 บาท
• ขายออก บาทละ 61,650 บาท

ประกาศครั้งที่ 1
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,700 บาท
• ขายออก บาทละ 60,800 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,487.84 บาท
• ขายออก บาทละ 61,600 บาท

ราคาทองวันนี้ 29 ต.ค.68 สมาคมค้าทองคำ ประกาศครั้งที่ 20 ผันผวน ขึ้น-ลง อัปเดตล่าสุดดีดแรง อย่าลังเล เทียบราคาปิดวานนี้ ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 61,650 บาท

ราคาทองวันนี้ 29 ต.ค.68 สมาคมค้าทองคำ ประกาศครั้งที่ 20 ผันผวน ขึ้น-ลง อัปเดตล่าสุดดีดแรง อย่าลังเล เทียบราคาปิดวานนี้ ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 61,650 บาท

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

รู้ไว้ก่อนใช้สิทธิ คนละครึ่งพลัส ครั้งแรกห้ามเกินวันไหน ไม่งั้นถูกริบ ใช้ไม่ครบ 200 เงินจะทบมั๊ย
2

ย้ำ คนได้สิทธิ คนละครึ่งพลัส เตือนอย่าใช้ผิด ซื้ออะไรได้-ไม่ได้ เช็กเลยก่อนโดนตัดสิทธิ
3

ราคาทองวันนี้ 29 ต.ค.68 ประกาศครั้งแรก พุ่งแรง หลังวานนี้ดิ่งลงต่อเนื่อง
4

วิ่ง 30 นาที หรือ เดิน 60 นาที แบบไหนให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่ากัน คำตอบเกินคาด
5

อย่าเพิ่งหมดหวัง! หมอช้าง เปิดราศีได้เงินก้อนโต ราศีรับโชคไม่ทันตั้งตัว ราศีฟ้าเปิด
6

เช็กลิสต์ ร้านบุฟเฟ่ต์ ในกรุงเทพฯ เข้าร่วมโครงการ คนละครึ่งพลัส เริ่มแล้ววันนี้
7

เกิดอะไรขึ้น เสียงปืนดังสนั่นหลายนัด พ่อยิงลูก จมกองเลือดดับสลด
8

ราคาทองวันนี้ 29 ต.ค.68 ประกาศครั้งที่20 ผันผวน ล่าสุดดีดแรง อย่าลังเล
9

สภาพอากาศวันนี้ กรมอุตุฯ เตือน ฝนเพิ่มขึ้น เปิดชื่อจังหวัดไหน ตกหนักสุด
10

4 สิ่งต้องห้าม อย่าใส่ไว้ในกระเป๋าสตางค์ ถ้าไม่อยาก "ลาภหาย"