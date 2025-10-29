การไฟฟ้านครหลวง ประกาศการดับไฟ วันพฤหัสบดีที่ 30 ต.ค.68 จำนวน 6 จุด ในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ มีทั้งถนนเพชรเกษม ถนนรามคำแหง
เมื่อวันที่ 28 ต.ค.68 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ประกาศเรื่อง มีความจำเป็นต้องดับไฟ ในบางพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ในวันที่ 30 ต.ค.68 เพื่อพัฒนาหรือบำรุงรักษาระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน กฟน. จึงจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟเป็นการชั่วคราวให้กับบริเวณพื้นที่จำนวนทั้งหมด 6 จุด ในพื้นที่ดังต่อไปนี้
กรุงเทพมหานคร
ถนนเพชรเกษม ซอยเพชรเกษม 48 เวลา 08.30น. – 11.30น.
ถนนพระยาสุเรนทร์ ซอยพระยาสุเรนทร์ 26 หมู่บ้านมัณฑนา ดับทั้งหมู่บ้าน เวลา 08.30น. – 12.30น.
ถนนหทัยราษฏร์ ปตท. บริเวณตรงข้าม ซอยหทัยราษฏร์ 8 และบริเวณข้างเคียง เวลา 09.00น. – 12.00น.
ถนนรามคำแหง ซอยเพอร์เฟคเพลส 33 35 46 48 / งานเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง เวลา 09.00น. – 14.00น.
ถนนสวนพลู ซอยส่วนบุคคล (ใกล้ซอยพระพินิจ) เวลา 16.00น. – 18.00น.
สมุทรปราการ
ถนนกิ่งแก้ว ซอยหน้าปั๊มน้ำมัน คาลเท็กซ์ เวลา 08.30น. – 13.00น.
ทั้งนี้หากประชาชนมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดตามได้ที่ เว็บไซต์การไฟฟ้านครหลวง หรือ โทร.1130