ลอบยิงฐานตำรวจ หน่วยปฏิบัติการพิเศษ นราธิวาส 41 ที่ดุซงญอ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส ส.ต.ต.โดนกระสุนเข้าแขน-ขาเจ็บ

เมื่อเวลา 18.05 น. วันที่ 29 ต.ค.2568 ผู้สื่อข่าวรายงาน เกิดเหตุคนร้ายบุกยิงฐานเจ้าหน้าที่ตำรวจ หน่วยปฏิบัติการพิเศษ นราธิวาส 41 โดยคนร้ายไม่ทราบจำนวน ใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดลอบยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจ มว.ฉก.นปพ.นราธิวาส 41

เหตุเกิดบริเวณฐาน มว.ฉก.นปพ.นราธิวาส 41 ต.ดุซงญอ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส เป็นเหตุให้ ส.ต.ต.ภาณุวัฒน์ ทองโอ อายุ 29 ปีได้รับบาดเจ็บ มีบาดแผลถูกกระสุนปืนคนร้ายเข้าที่แขนซ้าย ขาซ้ายและขาขวา รู้สึกตัวดีถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลจะแนะ และส่งต่อมายังโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์

โดยขณะนี้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงอยู่ระหว่างการเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ

