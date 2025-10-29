กรมอุตุฯ ประกาศฉบับ 6 เตือนฝนถล่มทั่วประเทศ 30 ต.ค. - 2 พ.ย.

กรมอุตุฯ ประกาศฉบับ 6 เตือนฝนถล่มทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 30 ต.ค. – 2 พ.ย. โดยมี 8 จังหวัดที่รับมือฝนตกหนัก

กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศฉบับที่ 6 เรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทย มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 30 ต.ค. – 2 พ.ย. 68

ประเทศไทยตอนบน และภาคใต้ตอนบน จะมีสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง โดยจะมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยเฉพาะจังหวัดร้อยเอ็ด มหาสารคาม นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ ประจวบคีรีขันธ์ และชุมพร โดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคเหนือ และภาคใต้ตอนบนตามลำดับ

เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมบริเวณปลายแหลมญวณ จะเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณภาคตะวันออก ภาคกลางตอนล่าง และภาคใต้ตอนบน ลงสู่ทะเลอันดามันตอนบน ประกอบกับมีแนวพัดสอบของลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคเหนือ

ขอให้เกษตรกรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตร รวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง เพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนตก และระวังอันตรายจากฝนตกหนัก ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมได้ในบางพื้นที่

