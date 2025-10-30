รวบวัยรุ่น เพิ่งยิงคู่อริกลางงานบวช ก่อนซิ่งกระบะหนีข้ามจังหวัด สุดท้ายไปไม่รอดเจอด่านตรวจ ค้นรถพบยาบ้าอีก 53 เม็ด เผยคำให้การ
วันที่ 30 ต.ค.2568 พล.ต.ต.พรศักดิ์ เลารุจิราลัย ผบก.ทล. สั่งการให้ พ.ต.อ.วันชนะ ทิพย์อาสน์ ผกก.4 บก.ทล. พร้อมด้วย พ.ต.ท.ศิวกริช ดิษย์บุญรัตน์ รอง ผกก.4 บก.ทล. และ พ.ต.ท.บดินทร์ ชูเฉลิม สวญ.ส.ทล 2 กก.4 บก.ทล. ร่วมกันจับกุม นายธีรภัทร (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 20 ปี และ นายจิรโชติ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 23 ปี
ข้อหา “ร่วมกันครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภท 1 เมทแอมเฟตามีนโดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต, เป็นผู้ขับขี่รถยนต์เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1” โดยนายจิรโชตินั้นยังมีหมายจับของศาลจังหวัดขอนแก่น ข้อหา “พยายามฆ่าผู้อื่น,มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต” อีกด้วย
พร้อมตรวจยึดยาบ้า จำนวน 53 เม็ด รถกระบะ ยี่ห้อมาสด้า 4 ประตู สีขาว 1 คัน ได้บริเวณริมถนนมิตรภาพ กม.379-380 ต.คำม่วง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
ทั้งนี้ ขณะเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงขอนแก่น ตั้งจุดสกัด บริเวณ ถนน.ทล.2 กม.353-354 อ.เวฬุวัน จ.ขอนแก่น ได้รับประสานจากตำรวจ กก.สส.ภ.4 ว่า มีคนร้ายก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงคู่อริจนบาดเจ็บสาหัส ภายในงานบวช ที่ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 26 ต.ค.68 หลังก่อเหตุคนร้ายได้หลบหนีไป ทราบชื่อคือนายจิรโชติ พนักงานสอบสวนยื่นขออนุมัติศาลออกหมายจับเอาไว้แล้ว
ต่อมาเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมสังเกตเห็นรถกระบะต้องสงสัยจอดอยู่ริมไหล่ถนน ก่อนถึงจุดสกัด ลักษณะมีพิรุธจึงเข้าไปทำตรวจค้น พบยาบ้าของกลาง พร้อมอุปกรณ์เสพ จึงเข้าทำการจับกุม
สอบสวน ผู้ต้องหาทั้งสอง ยอมรับว่าเพิ่งจะเสพยาบ้ามาจริง ส่วนนายธีรภัทรนั้น ให้การด้วยว่า เมื่อวันที่ 26 ต.ค.ที่ผ่านมา ตนเพิ่งก่อเรื่อวงทะเลาะวิวาทกับวัยรุ่นต่างถิ่นภายในงานบวชพรรคพวก จนเป็นเหตุทำให้มีผู้บาดเจ็บสาหัส 3 คนอีกด้วย
เจ้าหน้าที่จึงนำตัวส่ง สภ.เขาสวนกวาง ดำเนินคดี ส่วนนายจิรโชติ ก็จะประสานให้สภ.อุบลรัตน์ มาอายัดตัวไปดำเนินคดีด้วย