บอสณวัฒน์ แจ้งจับไอโอ โอนเงินก่อกวนกว่า 100 บัญชี เผย 1 สตางค์ทำลำบาก ต้องขับรถมาขอไม่ให้เอาเรื่อง จ่อคืนเงิน กัน จอมพลัง อนาคตไม่ขอร่วมงานด้วย
เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 30 ต.ค.68 ที่ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ อาคารบี ชั้น 4 นายณวัฒน์ อิสรไกรศีล หรือ บอสณวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เข้าแจ้งความเอาผิดกับไอโอที่โอนเงินกลั่นแกล้ง พร้อมทั้งคอมเมนท์ด้วยถ้อยคำหยาบคายเพื่อขอเงินคืน
นายณวัฒน์ กล่าวว่า บัญชีไอโอเหล่านี้ มีการโอนเงินตั้งแต่ 1 สตางค์ ถึง 3 บาท รวมแล้วกว่า 100 บัญชี แต่ก็มีบางคนเขียนหนังสือสารภาพ เพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกดำเนินคดี บ้างก็ขับรถมาจากต่างจังหวัด มาสารภาพกับฝ่ายกฎหมายของบริษัท ซึ่งตนได้สอบถามเหตุผล หลายๆ คนอ้างว่าทำไปเพราะนึกสนุก และคนอื่นชักชวนให้ทำ
บางคนก็เป็นทั้งแฟนคลับของ คุณกัน จอมพลัง และเป็นแฟนคลับของตน อย่างวันนี้ก็มีคนขับรถมาจาก จ.จันทบุรี เพื่อมาขอร้องให้ฝ่ายกฎหมายของตนไม่ดำเนินคดี หลังจากโอนเงินเข้ามาเพียงแค่ 1 สตางค์เท่านั้น นี่คือตัวอย่างของการกระทำโดยขาดความยั้งคิด ต้องขับรถมาไกลจากจันทบุรี ดังนั้นขอให้เป็นกรณีตัวอย่างว่าสิ่งที่ทำลงไปนั้นคุ้มหรือไม่
สำหรับวันนี้ บัญชีที่ตนนำมาแจ้งความกับ บก.สอท.1 เหลือเพียงแค่ 60 บัญชีเท่านั้น ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นนับตั้งแต่วันที่ตนออกมาโพสต์ขอเงินบริจาคคืนจากมูลนิธิ
ส่วน มูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ ได้โอนเงิน 50,000 คืนมาให้ตนเมื่อเวลา 15.00 น. แต่ก็ถือว่ายังไม่จบเรื่องเพราะตนอยากจะขอดูรายละเอียดในบัญชีรายรับ รายจ่าย แต่ทางมูลนิธิก็ไม่ยอมเปิดเผยมาอย่างชัดเจน และสงสัยว่า เงินที่ตนบริจาคไป กัน จอมพลัง บอกว่า เอาไปสร้างถนนหมดแล้ว ก็สงสัยว่า ไปจ้างใครมาสร้าง ใช้จำนวนเงินเท่าไหร่ รวมไปถึงสร้างก่อนหรือหลังที่ตนจะบริจาคเข้าไป แต่ทางมูลนิธิไม่ออกมาเปิดเผยบัญชีรายรับรายจ่าย ขอให้ทุกมูลนิธิและทุกบริษัทเอกชน นำมาตรฐานแบบนี้ไปใช้ จะได้เป็นในทิศทางเดียวกัน
นายณวัฒน์ กล่าวต่อว่า ตนต้องการคืนเงิน 50,000 บาท ที่กัน จอมพลัง ใช้บัญชีส่วนตัวโอนมาให้ และยืนยันว่า กัน จอมพลัง ไม่สามารถสั่งการทุกคนได้ จะเป็นฮีโร่ตลอดไปไม่ได้ ซึ่งตนได้ปรึกษาเรื่องนี้กับหลายๆ คน บางคนได้เสนอแนะว่าให้โอน ขณะที่กัน จอมพลัง ไลฟ์สดขายสินค้า แต่ตนก็มองว่าดูไม่เหมาะสม
บ้างก็บอกว่าให้นำเงินไปมอบให้ตามที่อยู่มูลนิธิ ตนก็มองว่าจะไม่เหมาะอีก เพราะมูลนิธิดังกล่าวมีความกว้างเพียงแค่ 2 เมตรเท่านั้น ซึ่งวิธีที่ตนจะใช้ก็คือ มีการเขียนเช็ก แล้วส่งไปที่อยู่ตามทะเบียนราษฎร์ของ กัน จอมพลัง พร้อมกับลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน ซึ่งไม่ว่า กัน จอมพลัง จะรับหรือไม่รับเงินก็ถือว่าไม่ใช่ปัญหาของตน เพราะได้คืนเงินไปแล้ว
สุดท้ายนี้สิ่งที่ตนต้องการที่สุดคืออยากให้ทุกคนช่วยกันตรวจสอบ มูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ เพื่อความโปร่งใส และเป็นที่ประจักษ์ของสังคม ส่วนเรื่องระหว่างตนและ กัน จอมพลัง นั้น ขอไม่พูดถึงดีกว่าถ้าหากเป็นไปได้ขอไม่ร่วมงานกันในอนาคตเลยก็ยิ่งดี
ด้าน พ.ต.อ.ปรีดา คงจัด รอง ผบก.สอท.1 เปิดเผยว่า การโอนเงินเข้ามาโดยไม่มีที่มาชัดเจนดังกล่าว ทำให้บริษัทฯ ซึ่งเป็นบริษัทมหาชนต้องเผชิญความยุ่งยากในการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย และเกิดความเดือดร้อนรำคาญในการดำเนินงาน เนื่องจากต้องตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินทุกบาทที่เข้าบัญชีอย่างละเอียด
จากการตรวจสอบเบื้องต้น ตำรวจเห็นว่าการกระทำดังกล่าวอาจเข้าข่ายความผิดตามกฎหมาย 2 ส่วน คือ 1.ความผิดฐานก่อความเดือดร้อนรำคาญ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 397 และ 2.ความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ฯ มาตรา 11 (2) ในกรณีการส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่น
หากตรวจสอบแล้วพบว่าเข้าข่ายความผิดจริง ตำรวจจะออกหมายเรียกผู้กระทำผิดมาดำเนินการตามขั้นตอน รวมถึงเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายต่อไป
ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบว่าบัญชีที่ใช้โอนเงินดังกล่าวเป็น “บัญชีม้า” หรือเกี่ยวข้องกับคดีอาญาอื่นหรือไม่ หากพบความเชื่อมโยงกับคดีอื่น ก็จะดำเนินการเอาผิดในส่วนนั้นเพิ่มเติม แม้ว่าจุดประสงค์การโอนจะเป็นเพียงการก่อกวนก็ตาม