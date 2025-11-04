อาวดี้ ประเทศไทย จัดแคมเปญ “Audi Motor Expo Campaign” ก่อนปรับราคาขึ้นตามภาษีสรรพสามิตใหม่ต้นปีหน้า หลักแสน ถึงล้านบาทต่อคัน

ไม่ว่าจะเป็นยนตรกรรมกลุ่มเทคโนโลยีไฟฟ้า พบข้อเสนอพิเศษส่วนลดสูงสุด 1,100,000 บาท

• Q6 e-tron Performance ราคา 3,699,000 บาท

• Q8 e-tron 55 quattro Black Edition ราคา 4,399,000 บาท

Plug-in Hybrid ยนตรกรรมเอนกประสงค์ ผสมผสานระหว่างเครื่องยนต์สันดาป และมอเตอร์ไฟฟ้า กับข้อเสนอพิเศษส่วนลดสูงสุด 1,200,000 บาท

• A7 Sportback 55 TFSI e quattro S line ราคา 4,300,000 บาท

• A7 Sportback 55 TFSI e quattro S line Black Edition ราคา 4,600,000 บาท

• A8 L 60 TFSI e quattro Prestige S line ราคา 5,999,000 บาท

• Q8 60 TFSI e quattro S line Black Edition ราคา 5,199,000 บาท

• Q5 Sportback 55 TFSI e quattro S line Black Edition ราคา 3,690,000 บาท

นอกจากนี้ ยังมีรุ่นยอดฮิตกับ

• TT Coupé Final Icon Black ดอกเบี้ย 0% 7 ปี ผ่อนเพียงเดือนละ 29,992 บาท

• A5 Coupé 40 TFSI S line edition one

ขณะที่ยนตรกรรมสมรรถนะสูง เครื่องยนต์ 3,000 cc ขึ้นไป แม้ยังไม่มีแคมเปญ แต่หากรอถึงปีหน้า ราคาอาจปรับสูงขึ้น 2-3 ล้านบาท จากราคาปัจจุบัน

• RS 6 Avant quattro Performance ราคา 11,280,000 บาท

• RS 7 Sportback quattro Performance ราคา 11,280,000 บาท

• RS Q8 quattro Performance ราคา 13,590,000 บาท

 

ชม ทดลองขับ และจอง Audi ทุกรุ่น ที่โชว์รูม Audi ทั่วประเทศ

Audi Centre Thailand 02-765-8888

Audi Service Ratchapruek 02-034-5888

Audi Din Daeng 02-248-6699

Audi Pattaya 038-197-888

Audi Phuket 076-646-666

Audi Korat 044-017-888

Audi Chiangmai 061-396-2297

Audi Hat Yai 098-140-1440

รวมถึงที่ บูธ Audi (B05) ภายในงาน Motor Expo 2025 ที่อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ตั้งแต่วันที่ 29 พ.ย. – 10 ธ.ค. 2025

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

ปุ๊กกี้ น้องสาว เป๊ก โพสต์ภาพแคปชั่นสื่อความหมายพร้อมแท็กถึง ธัญญ่า พี่สะใภ้
2

สัญญาณเงียบ ใครเคย "คันทั้งตัว" แต่ไม่เจอผื่น มีบางสิ่งเริ่มทำงานผิดปกติ
3

ไทยเผชิญ ลานีญา เข้าฤดูหนาวแต่ฝนถล่มหนัก ดร.ธรณ์ คาดใกล้ปีใหม่สถานการณ์ดีขึ้น
4

กรมอุตุฯ เตือน 10 วันล่วงหน้า ฝนถล่มต่อเนื่อง เผย ช่วงไหนฝนตกหนัก
5

น้องลียา ลูกสาว เป๊ก-ธัญญ่า รีโพสต์แคปชั่นเด็ดโดนใจมาก คอมเมนต์สนั่นน้องโตแล้วจริงๆ
6

ราคาทองวันนี้ 4 พ.ย.68 เปิดตลาดประกาศครั้งแรก ร่วงลงแล้ว อย่าลังเล
7

พ่อนีโน่ ยินดีกับลูกสาววันสำคัญ นางเอกสาว มิลค์ สุรีมาศ วิวาห์อลังการเจ้าบ่าวออร์แกไนซ์
8

สู้ครั้งสุดท้ายก่อนตาย อดีต ตร.มือปราบน้ำมันเถื่อน ร้อง สว. ปมเงินรางวัลนำจับ รอความเป็นธรรมมา 26 ปี
9

อัปเดตเส้นทางพายุ คัลแมกี เตรียมตัวรับมือ เช็กเลย 4 จังหวัด ภาคอีสาน จ่อโดนฝนถล่ม
10

ยกพวกซัดกันกลาง 'ถนนนิมมานฯ' หลังแย่งกันจีบสาว นักศึกษา ม.ดัง ถูกแทงสาหัส