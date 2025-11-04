อาวดี้ ประเทศไทย จัดแคมเปญ “Audi Motor Expo Campaign” ก่อนปรับราคาขึ้นตามภาษีสรรพสามิตใหม่ต้นปีหน้า หลักแสน ถึงล้านบาทต่อคัน
ไม่ว่าจะเป็นยนตรกรรมกลุ่มเทคโนโลยีไฟฟ้า พบข้อเสนอพิเศษส่วนลดสูงสุด 1,100,000 บาท
• Q6 e-tron Performance ราคา 3,699,000 บาท
• Q8 e-tron 55 quattro Black Edition ราคา 4,399,000 บาท
Plug-in Hybrid ยนตรกรรมเอนกประสงค์ ผสมผสานระหว่างเครื่องยนต์สันดาป และมอเตอร์ไฟฟ้า กับข้อเสนอพิเศษส่วนลดสูงสุด 1,200,000 บาท
• A7 Sportback 55 TFSI e quattro S line ราคา 4,300,000 บาท
• A7 Sportback 55 TFSI e quattro S line Black Edition ราคา 4,600,000 บาท
• A8 L 60 TFSI e quattro Prestige S line ราคา 5,999,000 บาท
• Q8 60 TFSI e quattro S line Black Edition ราคา 5,199,000 บาท
• Q5 Sportback 55 TFSI e quattro S line Black Edition ราคา 3,690,000 บาท
นอกจากนี้ ยังมีรุ่นยอดฮิตกับ
• TT Coupé Final Icon Black ดอกเบี้ย 0% 7 ปี ผ่อนเพียงเดือนละ 29,992 บาท
• A5 Coupé 40 TFSI S line edition one
ขณะที่ยนตรกรรมสมรรถนะสูง เครื่องยนต์ 3,000 cc ขึ้นไป แม้ยังไม่มีแคมเปญ แต่หากรอถึงปีหน้า ราคาอาจปรับสูงขึ้น 2-3 ล้านบาท จากราคาปัจจุบัน
• RS 6 Avant quattro Performance ราคา 11,280,000 บาท
• RS 7 Sportback quattro Performance ราคา 11,280,000 บาท
• RS Q8 quattro Performance ราคา 13,590,000 บาท
ชม ทดลองขับ และจอง Audi ทุกรุ่น ที่โชว์รูม Audi ทั่วประเทศ
Audi Centre Thailand 02-765-8888
Audi Service Ratchapruek 02-034-5888
Audi Din Daeng 02-248-6699
Audi Pattaya 038-197-888
Audi Phuket 076-646-666
Audi Korat 044-017-888
Audi Chiangmai 061-396-2297
Audi Hat Yai 098-140-1440
รวมถึงที่ บูธ Audi (B05) ภายในงาน Motor Expo 2025 ที่อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ตั้งแต่วันที่ 29 พ.ย. – 10 ธ.ค. 2025