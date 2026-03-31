ได้รับฉายา เดอะ คิลเลอร์ ค่ายรถอีวีแบรนด์จีนตัวจริง เสียงจริง ทันทีที่ท่านประธานหนุ่มแห่งมาสด้า เซลส์ ประเทศไทย ธีร์ เพิ่มพงศ์พันธ์ ประกาศราคารถอีวีรุ่นแรกของค่าย มาสด้า 6e อย่างเป็นทางการ เริ่มต้น 1.169-1.199 ล้านบาท ทำเอานักเลงรถไทยหัวใจสีเขียว มือลั่นใจสั่นกันเป็นแถว

มาสด้า 6e ขนาดรถอยู่ในกลุ่มซีดาน ดี-เซ็กเมนต์ ดีไซน์พรีเมียม แต่ยังคงไว้ซึ่ง DNA ของค่ายซูมซูม ด้วยเส้นสายที่เป็นเอกลักษณ์ และแม้จะมีการใช้โนฮาวจากพันธมิตรผู้ผลิตรถไฟฟ้าของจีน แต่มาสด้าได้ตั้งโรงงานเพื่อผลิตรถไฟฟ้าของตัวเองในประเทศจีน พัฒนาแพลตฟอร์ม โครงสร้าง ตัวถัง ช่วงล่าง ระบบส่งกำลังในแบบฉบับของตัวเอง

หลาก&หลายรถยนต์ - ลองเบาๆอีวีรุ่นแรกค่ายซูมซูม มาสด้า6eมีดีพอตัวแถมราคาเร้าใจ

ซึ่งก่อนหน้าที่จะเปิดตัวราว 1 สัปดาห์ ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์มาสด้า อุทัย เรืองศักดิ์ เป็นหัวหมู่ นำสื่อมวลชนได้ทดลองขับกันเบาๆ ที่สนามแข่งรถปทุมธานี สปีดเวย์ เพื่อมาบอกเล่า ส่งต่อความรู้สึก ให้ผู้ที่สนใจได้รับรู้ถึงสมรรถนะ ประสิทธิภาพ และอื่นๆ แบบพอหอมปากหอมคอ

ก่อนทดสอบมาว่าถึงเรื่องดีไซน์สักหน่อย ด้วยแนวคิด Kodo : Soul of Motion ในรูปแบบรถยนต์ 5 ประตู แบบ NeoFastBack การันตีด้วยการติด Top 3 รางวัลรถยนต์ออกแบบยอดเยี่ยมของโลกในปีนี้

หลาก&หลายรถยนต์ - ลองเบาๆอีวีรุ่นแรกค่ายซูมซูม มาสด้า6eมีดีพอตัวแถมราคาเร้าใจ

ด้านหน้า Flying Signature เมื่อเปิดไฟจะดูเหมือนปีกนกโบยบินบนท้องฟ้า และการสะท้อนแสง บ่งบอกความมีชีวิตชีวาอันเป็นเอกลักษณ์ของมาสด้า ไฟท้ายดีไซน์ทอดยาวแบบต่อเนื่อง ผสานกับไฟทรงกลมสี่ดวงและสปอยเลอร์หลังไฟฟ้าเรียบง่าย

ภายในห้องโดยสารถ่ายทอดแนวคิดการออกแบบ เอกลักษณ์เฉพาะสไตล์มาสด้า คันที่ทดสอบเป็นรุ่นท็อป Exclusive ตกแต่งเน้นความหรูหรา เบาะนั่งหนัง Nappa Suede สีแทน คอนโซลหน้า คอนโซลกลาง แผงประตูข้าง หุ้มหนังสีแทน เสริมด้วยโครเมียมแบบด้าน หน้าจอขนาด 14.6 นิ้ว ควบคุมการทำงานต่างๆ ติดตั้ง AR Head-up Display ขนาด 50 นิ้ว บนกระจกหน้าที่ระยะ 7.5 เมตร จากตำแหน่งผู้ขับขี่ ตำแหน่งจุดตกสายตาพอดี

หลาก&หลายรถยนต์ - ลองเบาๆอีวีรุ่นแรกค่ายซูมซูม มาสด้า6eมีดีพอตัวแถมราคาเร้าใจ

แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ชนิด LFP ขนาด 77.9 kWh รองรับการชาร์จไวแบบ DC Fast Charging สามารถชาร์จจาก 30-80% ได้รวดเร็วในเวลา 15 นาที ชาร์จเต็ม 100% ได้ระยะทางขับขี่สูงสุด 654 ก.ม.

ระบบความปลอดภัยใส่มาเต็มพิกัด เทคโนโลยี Smart Drive อาทิ กล้องมองภาพรอบทิศทาง 360 องศา ระบบเตือนการชนด้านหน้า ระบบเตือนการชนด้านหลัง ระบบป้องกันการชนครั้งที่สอง เป็นต้น

หลาก&หลายรถยนต์ - ลองเบาๆอีวีรุ่นแรกค่ายซูมซูม มาสด้า6eมีดีพอตัวแถมราคาเร้าใจ

เข้าสู่สนามทดสอบ รอบแรกใช้โหมดนอร์มอล ทีมงานจัดทำสถานีต่างๆ เพื่อจำลองการขับขี่ เริ่มจากสถานีแรก ลองอัตราเร่งตีนต้น ตรงนี้ไม่ค่อยแปลกใจ เพราะไม่ว่าจะรถอีวีคันไหน ช่วงออกตัวจี๊ดจ๊าดจัดจ้านอยู่แล้ว เพราะไม่ต้องรอรอบ

จะมีก็แต่เสียงสังเคราะห์ ที่ให้อารมณ์เหมือนกำลังนั่งคุยอยู่กับอีที วิ้ง วิง วิ้ง วิง วิง วิง วิง ประมาณนี้ แต่ไม่ต้องตกใจ ว่าต้องทนฟังไปตลอดทาง เพราะว่าสามารถปิดได้

แต่ที่สัมผัสได้แม้จะจุ่มน้ำหนักเท้าเต็มพิกัดที่แป้นคันเร่ง ตัวรถพุ่งทะยานอย่างรวดเร็ว แต่การทรงตัวยังคงแน่นหนึบ ไม่มีอาการสะบัดเหมือนกับที่ลองมาหลายๆ ค่าย ด้วยเพราะการวางจุดศูนย์ถ่วงต่ำ และการกระจายน้ำหนักที่เพลาหน้าและเพลาหลังแบบ 50:50 ทำให้ได้สมดุลเป็นอย่างดี

หลาก&หลายรถยนต์ - ลองเบาๆอีวีรุ่นแรกค่ายซูมซูม มาสด้า6eมีดีพอตัวแถมราคาเร้าใจ

ต่อกันที่การเปลี่ยนเลนบนความเร็วสูง ด้วยพวงมาลัยที่คมกริบ ควบคุมทิศทางรถได้ดั่งใจ เปลี่ยนเลนอีกครั้งแต่คราวนี้แคบ และสั้นกว่าเดิม ก็ยังทำได้อย่างมั่นใจ อีกทั้งตัวรถไม่มีท่าทีว่าจะไถลออกนอกเลน

ต่อกันที่การทำความเร็วกับโค้งกว้าง โค้งแคบ โค้งรูปตัวเอส ไม่มีอะไรน่ากังวล ผ่านเนินลูกระนาดสูง-ต่ำ สัมผัสถึงความนุ่มนวลของระบบช่วงล่าง สุดท้ายมาจบที่สลาลม โยกซ้าย-ขวา-ซ้าย ทุกอย่างทำได้แบบสบายมือ

รอบสองเปลี่ยนเป็นโหมดสปอร์ต สิ่งที่เปลี่ยนไปชัดเจน คือเสียงสังเคราะห์หายไป อัตราเร่งที่กระชับกระฉับกระเฉงมากขึ้น กดคันเร่งเบาๆ เรียกความเร็วมาได้ทันอกทันใจ

หลาก&หลายรถยนต์ - ลองเบาๆอีวีรุ่นแรกค่ายซูมซูม มาสด้า6eมีดีพอตัวแถมราคาเร้าใจ

ส่วนช่วงล่างมั่นใจกับโหมดนอร์มอลมากกว่า ด้วยเพราะโหมดสปอร์ตมีอาการย้วยให้ได้รู้สึกเล็กๆ

แม้จะทดลองขับกันเบาๆ พอเป็นน้ำจิ้มในสนาม แต่ก็สามารถแสดงสมรรถนะออกมาได้พอสมควร

ใครที่สนใจแวะไปสัมผัส และทดลองขับได้ที่งานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ซึ่งจัดถึงวันที่ 5 เม.ย.นี้ ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี ส่วนหลังจากนั้นสอบถามรายละเอียดกับโชว์รูมใกล้บ้าน หรือช่องทางออนไลน์ของมาสด้ากันดู

กิตติพงศ์ ศรีเจริญ

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