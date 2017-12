ฮอนด้าเปิดตัวสองล้อใหม่‘New Honda PCX150’ ใส่เทคโนโลยีเด่น ราคา 82,300 บาท

บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด ผู้จัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในประเทศไทย เปิดตัวรถจักรยานยนต์เอ.ที. ระดับพรีเมี่ยม All New Honda PCX150 ภายใต้คอนเซปต์ “Welcome to The New Pride” สัมผัสความภูมิใจครั้งใหม่..เหนือระดับทุกการครอบครอง

All New Honda PCX150 เอกลักษณ์แห่งงานดีไซน์ผสานความหรูหรา โดดเด่นด้วยระบบไฟ LED ดีไซน์ใหม่รอบคัน ยกระดับไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีเสมือนรถยนต์ด้วย NEW WELCOME LIGHT ครั้งแรกในรถจักรยานยนต์ฮอนด้าที่มีไฟ LED ส่องสว่างขึ้นที่พื้น แผงหน้าปัดระบบดิจิทัลรูปแบบใหม่ที่บอกค่าสถานะต่างๆได้ครบถ้วนตอบโจทย์ชีวิตยุคดิจิทัล อาทิ มาตราวัดความเร็วแบบดิจิทัล ระบบบันทึกระยะทางการขับขี่ มาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิงระบบดิจิทัล และนาฬิกาดิจิทัลบอกเวลา เป็นต้น

เสริมความมั่นใจด้วยล้ออัลลอยดีไซน์ใหม่ ขนาด 14 นิ้ว ที่มาพร้อมกับยาง Michelin ขนาดใหญ่ ยึดเกาะถนนได้มั่นใจ สะดวกสบายด้วยกล่องเก็บของใต้เบาะขนาด 28 ลิตร พร้อมการปรับพื้นที่แนวราบให้ใช้งานสะดวกมากขึ้น สามารถเก็บหมวกกันน็อกแบบเต็มใบ โดยมีกลไก Seat Stopper ที่ออกแบบใหม่แข็งแรงขึ้น ช่วยเพื่อความสะดวกสบายและความปลอดภัย ทั้งยังติดตั้งกล่อง Console Box พร้อมอุปกรณ์ชาร์จไฟสำหรับสมาร์ทโฟนของผู้ขับขี่

ด้านเทคโนโลยีของ All New Honda PCX150 ยังคงเอกลักษณ์ด้วยฮอนด้าสมาร์ทเทคโนโลยี (Honda Smart Technology) ที่พัฒนาไปอีกขั้นเพื่อการขับขี่ที่สมบูรณ์แบบ ประกอบด้วยเครื่องยนต์ทรงประสิทธิภาพ eSP (Enhanced Smart Power) ขนาด 150 ซีซี. หัวฉีด PGM-FI ที่ถูกพัฒนาขึ้นใหม่ รองรับมาตรฐานไอเสียสากล Euro4 ให้สมรรถนะความแรงและอัตราการประหยัดน้ำมันที่คุ้มค่า ระบบหยุดเครื่องยนต์อัตโนมัติ Idling Stop System และระบบกระจายแรงเบรกหน้า-หลัง Combi Brake System

พร้อมด้วยเทคโนโลยีเพื่อชีวิตสมาร์ท กับฮอนด้าสมาร์ทคอนโทรลเลอร์ชุดควบคุมการทำงานอัจฉริยะ และฮอนด้าสมาร์ทคีย์ รีโมทอัจฉริยะ ที่ประกอบด้วยระบบสั่งการครบ 3 ฟังก์ชั่น เพื่อช่วยระบุตำแหน่งและสะดวกสบายในการค้นหารถ พร้อมด้วยสัญญาณกันขโมยป้องกันการโจรกรรมโดยระบบจะส่งสัญญาณเตือนทันทีเมื่อรถมีการเคลื่อนที่หรือสั่นสะเทือน และระบบเปิด-ปิดสัญญาณรีโมท เพื่อสั่งการเปิดหรือล็อกการเชื่อมต่อสัญญาณรีโมทกับ สมาร์ทคอนโทรลเลอร์ เพื่อการล็อกนิรภัยอีกขั้น

วางจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม นี้ เป็นต้นไป ด้วยราคาแนะนำที่ 82,300 บาท มีให้เลือก 4 สี ได้แก่ สีเทา-ดำ, สีแดง-ดำ, สีดำ และสีขาว-ดำ ที่ศูนย์จำหน่ายและบริการ Honda Wing Center ทั่วประเทศ