นายทศพร สิริสัมพันธ์ ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัท ฮอริษอน พลัส จํากัด (HORIZON PLUS) ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง บริษัท อรุณ พลัส จำกัด (ARUN PLUS) ผู้นำด้านระบบนิเวศน์ยานยนต์ไฟฟ้าครบวงจร หนึ่งในกลุ่มธุรกิจใหม่ของ ปตท. กับ Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. (FOXCONN) ผู้นำเทคโนโลยีนวัตกรรมอิเล็กทรอนิกส์และยานยนต์ไฟฟ้าระดับโลก จัดพิธีวางศิลาฤกษ์โรงงานผลิตยานยนต์ไฟฟ้าบนพื้นที่ 313 ไร่ ณ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี

“โรงงานผลิตยานยนต์ไฟฟ้าครบวงจรที่ลงทุนร่วมกับ FOXCONN ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญ เป็นรากฐานที่ต่อยอดไปยังการพัฒนาส่วนอื่นๆ ทั้งต้นน้ำและปลายน้ำ เช่น การผลิตชิ้นส่วนที่สำคัญ การสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านของผู้ประกอบการไทยในห่วงโซ่อุปทานจากเครื่องยนต์สันดาปสู่ยานยนต์ไฟฟ้า”

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้ยังเป็นการลงทุนวิจัยและพัฒนาสร้างนวัตกรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการ เสริมสร้างทักษะบุคลากรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของอุตสาหกรรม ยานยนต์ในประเทศไทย เป็นการยกระดับอุตสาหกรรมและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ส่งเสริม การเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

นายบุรณิน รัตนสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการ บริษัท ฮอริษอน พลัส จํากัด กล่าวว่า บริษัทใช้เงินลงทุนกว่า 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐ กำลังการผลิตเริ่มต้น 50,000 คันต่อปี และจะขยายเป็น 150,000 คันต่อปี ในปี 2573 การก่อสร้างจะแล้วเสร็จสามารถเริ่มการผลิตและส่งมอบรถอีวีได้ในปี 2567 ทำให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้และการจ้างงานที่ต้องใช้ทักษะสูงจำนวนกว่า 2,000 อัตรา

Mr. Kay Chiu กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ฮอริษอน พลัส จํากัด กล่าวว่า การก่อสร้างโรงงานจะยกระดับกระบวนการผลิตด้วยระบบอัตโนมัติ เพื่อตอบสนองความต้องการในการเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน และระยะเวลา รวมทั้งวางแผนเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดมาใช้ในกระบวนการผลิต และลดการปล่อยของเสีย เพื่อให้ HORIZON PLUS เป็นโรงงานผลิตรถอีวีที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูงสุด ในภูมิภาค ทำให้ประเทศไทยเป็นผู้นำการผลิตรถอีวีที่สำคัญในระดับภูมิภาคอาเซียน”